Il matrimonio di Manila Nazzaro: festeggia con tre abiti da sposa tra piume e spalle nude Dopo il sì in Campidoglio Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno festeggiato il matrimonio con gli amici. Tre cambi d’abito per la sposa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Manila Nazzaro in Diamond Couture

Festeggiamenti in grande stile per Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che sono ufficialmente marito e moglie. L’ex Miss Italia (incoronata nel 1999) e il ballerino si sono conosciuti in tv, a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sabato 4 maggio con rito civile in Campidoglio, in presenza di una ristretta cerchia di invitati, solo le persone più intime. Lunedì 14 maggio si è svolto poi un party nuziale nella meravigliosa cornice di Villa Miani a Roma. Oltre 100 gli invitati, tra cui molti volti noti della tv. Erano presenti Pamela Prati, le damigelle Angela Melillo e Milena Miconi, Francesca Cipriani. La sposa ha sfoggiato ben tre abiti.

Il primo abito da sposa di Manila Nazzaro

Per il matrimonio in Campidoglio la sposa ha scelto un look semplice me elegante. Ha puntato su un vestito corto in un tenue e delicato rosa cipria, con maniche leggermente a sbuffo, scollatura a V e gonna al ginocchio. Ha completato il look con un paio di intramontabili décolleté.

Manila Nazzaro in Diamond Couture

I tre look per la festa

Nel corso della festa la sposa ha sfoggiato ben tre abiti da sposa diversi. Manila Nazzaro si è affidata a Diamond Couture, un atelier di Lecce e ha collaborato in prima persona a disegnare gli abiti. Sui tre outfit la sposa sta mantenendo il massimo segreto e le uniche immagini trapelate sono quelle condivise dagli invitati. In un video si vede la sposa entrare in sala, mano nella mano con lo sposo, con addosso un vestito bianco tradizionale, con gonna ampia e spalle nude.

In un altro video marito e moglie si scatenano in pista, onorando in qualche modo gli inizi della loro storia d'amore a passo di danza. Manila Nazzaro per questo momento ha scelto un abito rosa con gonna di piume e corpetto tempestato di micro cristalli, per un tocco shimmer. Il terzo abito è ancora top secret: i fan sono curiosissimi di scoprire cosa ha indossato per la terza parte della serata.