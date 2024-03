Il matrimonio di Gaia Bermani Amaral: sfida le convenzioni con l’abito da sposa verde Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli hanno pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia intima e privata. L’attrice ha sfidato le convenzioni in fatto di look: per lei niente abito da sposa bianco, ha preferito un insolito verde bosco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si è aperta ufficialmente la stagione dei matrimoni 2024, a inaugurarla è stata Gaia Bermani Amaral, l'attrice diventata nota al grande pubblico con la fiction Un passo dal cielo, che proprio nelle ultime ore ha pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia intima e romantica. Ha sposato Rocco Ricciardulli, regista di 20 anni più grande di lei con il quale sta insieme ormai da diverso tempo. Il dettaglio che non può passare inosservato? L'attrice ha stravolto le convezioni e detto no alle tipiche tradizioni legate alle nozze, prima tra tutte quella dei look total white, ha preferito un abito da sposa verde bosco: ecco tutti i dettagli dello stile bridal sfoggiato sull'altare.

Gaia Bermani Amaral sposa Rocco Ricciardulli

Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli sono diventati ufficialmente marito e moglie. Sebbene abbiano organizzato una cerimonia intima e riservata, hanno voluto celebrare il grande passo sui social con un album dedicato (nel quale oltre a loro, i grandi protagonisti della giornata, appare solo il testimone scelto dall'attrice, lo stilista Antonio Frana). I due hanno pronunciato il fatidico sì con rito civile, poi hanno continuato i festeggiamenti con amici e parenti a Villa Litta Modignani, Milano. Tra gli ospiti non sono mancati i personaggi famosi della tv come Elenoire Casalegno, Nina Zilli, Justine Mattera e Caterina Balivo.

Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli

L'abito da sposa verde di Gaia Bermani Amaral

Il dettaglio che balza subito all'occhio nell'album di nozze è il look bridal scelto da Gaia Bermani Amaral. Per lei niente abito bianco, ha preferito un anti-convenzionale verde bosco. A realizzare il vestito su misura per lei è stato l'Atelier Via Donizetti in collaborazione con Antonio Frana: si tratta di un lungo modello a tunica dalla silhouette ampia, con la gonna scampanata e il bustier a girocollo con le maniche a tre quarti arricchite da volant.

L'attrice con l'abito creato da Atelier Via Donizetti con Antonio Frana

Non è mancato il velo, anche questo verde, declinato in una versione corta di pizzo. Per quanto riguarda le scarpe, ha scelto un paio di pumps metallizzate in tinta. L'unico tocco total white? Il bouquet di rose. Anche il marito Rocco non è stato da meno in fatto di outfit "ribelle" visto che ha abbinato il completo classico blu scuro a un paio di scarpe sportive. I due insieme non sono forse adorabili?