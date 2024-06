video suggerito

Simona Ventura futura sposa in tailleur: il look di pizzo bianco per il party pre-matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno marito e moglie il prossimo 6 luglio ma, nell’attesa che arrivi il gran giorno, hanno organizzato un party pre-matrimonio a Milano: ecco cosa ha indossato la futura sposa per l’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 sembra essere la stagione dei matrimoni Vip: Diletta Leotta e Loris Karius, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Filippo Inzaghi e Angela Robusti, queste sono solo alcune delle coppie famose che hanno scelto di pronunciare in fatidico sì con l'inizio dell'estate. Il prossimo 6 luglio ad aggiungersi alla lista ci sarà anche un altro volto noto della tv: si tratta di Simona Ventura che, dopo aver ricevuto la proposta di nozze a Ballando con le stelle, ora sposerà il compagno Giovanni Terzi. Come ormai da tradizione tra le star, anche lei ha dato il via ai festeggiamenti con un party pre-matrimonio: ecco chi ha firmato il look mannish total white scelto dalla futura sposa per l'evento.

Il party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi nelle ultime ore sono diventati protagonisti di un maxi party pre-matrimonio. Diventeranno ufficialmente marito e moglie il prossimo 6 luglio al Grand Hotel di Rimini ma, nell'attesa che arrivi il gran giorno, hanno già riunito gli amici più cari per festeggiare non solo il loro amore ma anche il compleanno dello sposo (che proprio ieri ha compiuto 60 anni). L'evento si è tenuto al Gadames 57, un locale milanese a più piani solitamente riservato a eventi e convention, ed è stato organizzato dal re dei wedding planner, Enzo Miccio (al quale è stata affidata anche la pianificazione della cerimonia di nozze vera e propria). I due futuri sposi sono arrivati in sala a ritmo di musica scendendo una lunga scalinata e sono stati accolti dagli oltre 100 ospiti (tra cui molti Vi, da Alba Parietti a Giulia Salemi, fino ad arrivare a Eleonora Daniele, Raffaella Fico e Paola Barale).

Simona Ventura e Giovanni Terzi alla festa pre-matrimoniale

Chi ha firmato il look mannish di Simona Ventura per la festa pre-matrimoniale

Per il party pre-wedding organizzato a 10 giorni dal matrimonio Super Simo non poteva che puntare su un look total white in pieno stile sposa. Si è affidata ad Atelier Emé, brand che sembra essere il preferito delle spose "famose" di stagione, da Diletta Leotta a Cecilia Rodriguez. Per la conduttrice niente abiti principeschi o minidress, ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur "rivisitato".

Simona Ventura in Atelier Emé

Il completo è interamente in pizzo bianco ma, piuttosto che essere il classico coordinato giacca e pantaloni, è contraddistinto da una jumpsuit scollata con i pantaloni a zampa e da un blazer avvitato arricchito da un fiore sul bavero. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali candidi, e un tocco scintillante con gli orecchini di cristalli pendenti. Anche per il matrimonio di inizio luglio la sposa opterà per dei pantaloni dall'animo mannish?