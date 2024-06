video suggerito

Il matrimonio di Filippo Inzaghi e Angela Robusti: la sposa in abito a sirena e vestito di cristalli Doppio look per Angela Robusti, che ha detto sì a Filippo Inzaghi: prima abito bianco con velo, poi vestito con maxi spacco e cristalli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono marito e moglie. La coppia, insieme da oltre 6 anni e già genitori di due figli, hanno coronato il loro amore pronunciando il fatidico sì martedì 18 giugno sull'isola spagnola di Formentera. La sposa ha indossato due abiti molto diversi: un vestito bianco tradizionale per la prima parte della giornata e poi uno più trendy per il party con gli amici e i parenti.

Il matrimonio di Filippo Inzaghi e Angela Robusti

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti nel 2018 a una festa, un incontro casuale che si è rivelato fatale, perché da allora non si sono più lasciati. Laureata in architettura, lei aveva partecipato a Uomini e Donne per cercare l'amore: corteggiava il tronista Luca Onestini. Attualmente lavora come wedding planner ed organizzatrice di eventi e in passato ha partecipato anche a Miss Italia. La coppia ha due figli: Edoardo nato il 24 ottobre 2021 ed Emilia nata il 21 marzo 2023.

I due si sono giurati amore eterno, davanti ad amici e parenti, sull'isola di Formentera. Qui si sono svolti la cerimonia e il party nuziale, prima presso il ristorante Bocasalina e poi all'Hotel Tahiti; 260 gli invitati tra cui anche Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello, Fabio Cannavaro, Bobo Vieri con Costanza Caracciolo. Marco Masini si è esibito per gli ospiti e gli sposi.

I due abiti da sposa

Per il rito nuziale, Angela Robusti ha scelto un abito bianco tradizionale con scollo all'americana e schiena nuda, silhouette a sirena, strascico e immancabile velo candido. Come molte spose, anche lei ha scelto di proseguire la serata con un cambio look, puntando per la festa su qualcosa di molto diverso. Ha scelto infatti un vestito più trendy, interamente tempestato di cristalli, con maxi spacco e scollatura a cuore.