video suggerito

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati: le foto delle romantiche nozze a Formetera Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati ieri, martedì 18 giugno, a Formentera. Prima il rito nuziale in una chiesetta storica dell’isola, poi in un noto ristorante sulla spiaggia: l’allenatore di calcio e l’ex volto di Uomini e Donne, oggi wedding planner, si sono giurati amore eterno davanti a 260 invitati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati. Insieme da oltre sei anni e genitori di Edoardo, nato nel 2021, e di Emilia, nata nel 2023, gli mancavano le nozze per coronare il loro grande sogno. Si incontrarono "per caso", come lui stesso raccontò, ad una festa e lei "era bellissima". Reduce dalla sua esperienza a Uomini e Donne, lei incontrò l'uomo della sua vita. Si sono giurati amore eterno ieri, 18 giugno 2024, a Formentera, isola spagnola, davanti a 260 invitati.

Il matrimonio di Filippo Inzaghi e Angela Robusti

L'allenatore Filippo Inzaghi e la compagna di lunga data Angela Robusti si sono giurati amore eterno a Formentera ieri, martedì 18 giugno 2024, a Sant Francese, storica chiesetta nel centro dell'isola spagnola. Il settimanale Chi racconta che dopo il rito nuziale, la festa si è spostata al ristorante Bocasalina, poi all'Hotel Tahiti. Il profilo social della rivista ha condiviso alcune immagini del giorno speciale per la coppia:

È stata lei ad organizzare le nozze, essendo una wedding planner, e per l'occasione ha scelto due abiti differenti, uno per il rito, uno per la festa. Per far divertire gli invitati, al party si sono esibiti dj Pigna e il gruppo musicale Gipsy Kings. Al momento gli sposi non hanno aggiornato i loro profili social per commentare la giornata speciale trascorsa.

Gli invitati alle nozze, da Fabio Cannavaro e Bobo Vieri a Marco Masini

Presenti alle nozze 260 invitati tra cui il fratello di Pippo, Simone Inzaghi, l'allenatore Fabio Cannavaro e altri calciatori o ex campioni. Sui social sono spuntate le foto dei presenti al matrimonio tra cui Bobo Vieri con Costanza Caracciolo, Massimo Oddo, Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro. Alle nozze anche Marco Masini che ha scattato alcuni selfie con Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello.