Filippo Inzaghi e Angela Robusti sposi a Formentera, tra gli invitati Bobo Vieri e Fabio Cannavaro Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati con una romantica cerimonia a Formentera, alla presenza di amici e parenti. Dopo il sì in una storica chiesa dell’isola, i festeggiamenti sono proseguiti tutta la notte. A curare la colonna sonora dell’evento Marco Masini, presenti anche Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e Fabio Cannavaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Benvenuti nella nostra isola". È con questa frase che Angela Robusti e Filippo Inzaghi hanno scelto di accogliere i loro invitati alle nozze. Il neo allenatore del Pisa e la compagna si sono sposati con una romantica cerimonia a Formentera, alla presenza di parenti e amici. I due sono una coppia da oltre sei anni e insieme hanno due figli, Edoardo ed Emilia, nati rispettivamente nel 2021 e nel 2023. Il settimanale Chi ha condiviso alcuni scatti del loro grande giorno, dal sì in una storica chiesa dell'isola spagnola alla festa durante tutta la sera.

La cerimonia di Filippo Inzaghi e Angela Robusti

Per il loro grande giorno la coppia ha scelto la romantica Formentera. Un luogo caro allo sposo, che ha comprato casa sull'isola quando aveva circa 30 anni, in uno degli stabili della zona di Es Pujols, vista mare. A curare l'evento nei minimi dettagli ci ha pensato Angela Robusti, che nella vita si occupa proprio di questo. I due hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso 18 giugno, in una storica chiesa dell'isola, entrando accompagnati dal brano Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Testimone dello sposo il fratello Simone Inzaghi, mentre la sposa ha scelto di avere al suo fianco due care amiche. Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti in due locali del cuore di ‘Superpippo',Bocasalina e Thaiti. Ad occuparsi della colonna sonora Marco Masini e, a sorpresa, l'allenatore ha voluto anche i Gipsy Kings per festeggiare tutta la notte. Gli invitati sono stati accolti da un welcome box con cioccolatini, champagne e un qr code che spiegava il programmava della giornata, dove si leggeva la frase: "Benvenuti nella nostra isola".

Tra i presenti alle nozze anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Come racconta il settimanale Chi, Inzaghi ha scelto con cura gli invitati alle nozze con la sua Angela Robusti. Presenti diversi calciatori che hanno fatto parte del passato dell'attuale allenatore. Tra questi, Massimo Oddo, Massimo, Massimo Ambrosini, Fabio Cannavaro, Pasquale Foggia. Hanno partecipato anche Bobo Vieri e Costanza Caracciolo che, nonostante una prima disdetta per motivi famigliari, sono riusciti a essere presenti al grande giorno della coppia.