Riccardo Montolivo e Cristina De Pin sposi bis, la cerimonia 10 anni dopo le nozze: foto e invitati

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Riccardo Montolivo e Cristina De Pin hanno rinnovato le promesse di matrimonio alla Rocca di Angera, dove si sposarono nel 2014, davanti a 100 invitati e i loro figli, Miriam e Mathias, due giorni fa. La cerimonia si è svolta esattamente come 10 anni fa: subito dopo lo sposo, ex calciatore, è volato in Germania per commentare gli Europei di calcio per Sky.

La cerimonia bis di Montolivo e De Pin 10 anni dopo le prime nozze

L'ex calciatore e capitano del Milan e la moglie, modella e conduttrice, hanno aggiunto una nuova fede alle loro dita. Hanno rinnovato le promesse di matrimonio al Castello della Rocca Borromea di Angera sul lago Maggiore prima della cena organizzata dai fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio, che si trova a Brusaporto (Bergamo). A festeggiare l'amore insieme alla coppia 100 amici stretti, scrive il settimanale Chi a corredo delle foto del giorno speciale, che si sono divertiti a ballare sulle cover degli anni '70 e '80 con Alessandro Ristori e The Portofinos. Tra gli invitati presenti Cecilia Capriotti, Gaia Spallanzani, Andrea Poli con la moglie Teodora Maksimovic, Massimo Gobbi.

Foto di Chi

La serata, si legge sulla rivista, si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico sul lago prima della torta nuziale a 10 piani, in onore dei 10 anni di matrimonio. "È stato bello condividere di nuovo questa gioia con gli amici di sempre e con i nostri bambini" ha commentato la coppia.

La donazione a Make A Wish Italia

Agli invitati gli sposi hanno chiesto una donazione a Make a Whis Italia, l'organizzazione che si occupa di sostenere i bambini affetti da gravi malattie donando loro gioia e speranza.

Dopo il matrimonio, Montolivo è volato in Germania per commentare gli Europei di calcio per Sky, la sua nuova casa dopo l'esperienza a Dazn.