Ana Moya Calzado, ex di Simone Susinna, si è sposata: le foto delle nozze con Diego Conde Alcolado La modella e influencer spagnola Ana Moya Calzado si è sposata con il calciatore Diego Conde Alcolado. I due stavano insieme da un anno e a Madrid si sono giurati amore eterno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è un periodo particolarmente intenso per i matrimoni e, infatti, tante sono le coppie che hanno approfittato della bella stagione per celebrare il giorno per loro più importante, quello in cui hanno deciso di scegliersi per la vita Tra i personaggi noti che si sono scambiati la promessa del "per sempre", c'è anche la modella spagnola Ana Moya Calzado, che ha sposato il suo compagno Diego Conde Alcolado, portiere della squadra Laganés.

Le nozze di Ana Moya Calzado e Diego Conde Alcolado

I due si sono sposati dopo appena un anno di relazione e per il loro matrimonio sono stati chiamati a raccolta più di 180 invitati. Le nozze sono state celebrate in una delle chiese più importanti di Madrid e tra coloro che hanno presenziato alla cerimonia, tanti erano i personaggi noti del mondo dello spettacolo, ovviamente spagnoli. A documentare la felicità di questo giorno, ci ha pensato Ana Moya, modella e influencer che in Italia è conosciuta per aver avuto, circa quattro anni fa, una relazione con Simone Susinna noto modello e personaggio tv che gode di una certa fama anche all'estero. Su Instagram, condividendo un breve filmato del matrimonio, realizzato da un team di fotografi professionisti, la sposa ha scritto:

Nemmeno nei nostri sogni migliori avremmo potuto immaginare un matrimonio come questo. Grazie a tutti voi che eravate lì per averlo reso possibile. La giornata di ieri rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Il video si apre con gli sposi che escono sorridenti ed emozionati dalla chiesa, con il calciatore che stringe tra le mani, quella di Mateo, figlio di Ana Moya, avuto dalla precedente relazione con Álex Sánchez de Mora e nato sette anni fa. Dopo la cerimonia in chiesa, i festeggiamenti hanno poi avuto inizio al Castello di Brates, una location suggestiva piuttosto lontano dalla capitale, dove gli sposi hanno organizzato una festa all'insegna del divertimento.