Chi è Angela Robusti, moglie di Filippo Inzaghi e madre de suoi figli Angela Robusti, 34 anni originaria di Padova, è la moglie di Filippo Inzaghi. È una wedding planner, in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Angela Robusti è la moglie di Filippo Inzaghi. Dopo la nascita dei figli, Edoardo ed Emilia, hanno coronato il 18 giugno il loro sogno sposandosi a Formentera con amici e parenti. Insieme da circa sei anni, si conobbero a una festa di amici in comune. Lei, 34 anni, nel 2017 partecipò a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, oggi è una modella, imprenditrice e wedding planner.

Chi è Angela Robusti, wedding planner e moglie di Filippo Inzaghi

Angela Robusti, 34 anni, è originaria di Padova. Laureata in architettura, attualmente lavora come wedding planner ed organizzatrice di eventi ed è a capo di un brand di gioielli. In passato, nel 2012, ha preso parte a Miss Italia, nel 2017, invece, ha partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Luca Onestini. Archiviata quella parentesi, avrebbe conosciuto l'attuale marito, Filippo Inzaghi, nel 2018. Su Instagram (il cui nome è anneannetteiris) è seguita da oltre 94 mila followers.

Il primo incontro con Filippo Inzaghi ad una festa a Venezia

Entrambi raccontarono il loro primo incontro, avvenuto a una festa, a Venezia. Filippo Inzaghi al Corriere lo scorso anno svelò: "La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me". Dopo essersi incontrati, lei si rifiutò di dargli il numero, ma lui la trovò sui social. Angela Robusti raccontò: "Era troppo grande per i miei gusti, quando mi chiese il numero non glielo diedi. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme".

La storia d’amore e la nascita dei due figli

Il primo figlio, Edoardo, è nato il 23 ottobre 2021: il tecnico allora era a capo del Brescia, rinunciò alla partita contro la Cremonese per restare con la sua dolce metà. La seconda figlia della coppia, Emilia, è nata nel marzo 2023: "Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA, nostra immensa gioia" scrissero i due genitori su IG.

Il matrimonio a Formentera organizzato dalla sposa

Si sono sposati martedì 18 giugno a Formentera. La coppia si è giurata amore eterno a Sant Francese, storica chiesetta nel centro dell'isola spagnola, prima di festeggiare al Bocasalina, un ristorante sulla spiaggia. È stata lei a organizzare il matrimonio che ha ospitato 260 persone, essendo una wedding planner.

