Pippo Inzaghi: “Notai Angela Robusti perché beveva acqua a una festa, ci sposeremo a giugno” Pippo Inzaghi racconta l’amore per Angela Robusti, sua compagna, futura moglie e madre dei suoi due figli. Un legame nato nel 2018, all’epoca in cui la donna era appena uscita dall’esperienza a Uomini e Donne. “La notai perché era la sola a bere acqua a una festa”, racconta il calciatore.

A cura di Stefania Rocco

Un amore che dura da quasi sei anni, due figli e le nozze ormai alle porte. Pippo Inzaghi racconta il legame con Angela Robusti, sua compagna dal 2018 che sposerà il 24 giugno 2024. Intervistato dal Corriere, il calciatore ricorda le prime battute di quell’amore che sarebbe rapidamente diventato importante. Laureata in architettura e oggi organizzatrice di eventi, Angela era appena uscita dalla sua esperienza a Uomini e Donne quando incontrò l’uomo che sarebbe diventato il compagno della sua vita.

Il primo incontro tra Angela Robusti e Pippo Inzaghi

“Un caso”, così Inzaghi definisce il primo incontro con Angela, avvenuto all’epoca in cui allenava a Venezia, “Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta. Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza ormai rodata, ci sposeremo”. Angela e Filippo sono genitori di due figli: Edoardo, nato il 24 ottobre 2021, ed Emilia, nata il 21 marzo 2023.

Filippo Inzaghi e l’amore: “Con Alessia Ventura siamo amici”

Prima di Angela, la donna diventata la compagna di vita di Pippo Inzaghi, il cuore dell’ex calciatore del Milan ha battuto a lungo per Alessia Ventura, modella e showgirl oggi legata a Gabriele Schembari, dal quale ha avuto un figlio. “Storie importanti? Quella con Alessia Ventura, durata tre anni. Oggi lei ha una sua famiglia, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia”, ricorda ancora Inzaghi che incontrò Angela anni dopo la fine della sua storia con Ventura. Sul sogno erotico da ragazzino, però, il campione non ha dubbi: “Monica Bellucci. Che dire, mi sono sempre piaciute le more e poi mi sono innamorato di una bionda che sto per sposare: ci sarà qualcosa di freudiano”.