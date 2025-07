Giovanni Siciliano attacca Barbara De Santi: “È finita con Ruggiero perché le manca la sedia di Uomini e Donne”

Giovanni Siciliano, ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha commentato la notizia che vede la rottura definitiva tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea. La coppia aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi lo scorso marzo: stando a quanto rivelato da Pugnaloni due giorni fa, i due non si vedrebbero più già da tempo e sarebbe stata lei a decidere la separazione. Nelle ultime ore il cavaliere napoletano che spesso si è scontrato con la De Santi si è rivolta a lei accusandola di avere già pianificato il suo ritorno nel programma.

Le parole di Giovanni Siciliano contro Barbara De Santi

Sebbene non faccia nomi, la persona a cui sono dirette le parole di Giovanni Siciliano, dichiarate in un video condiviso su Tik Tok, sembrerebbe essere Barbara De Santi. "Gira la notizia che una coppia si è lasciata. Questa persona diceva sempre che io pensavo solo al mio ego. Principessa, l'ego ce l'hai proprio tu. La poltrona ti sta aspettando. La sedia ti manca, quindi chiudi le relazioni": con queste parole il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha commentato la presunta rottura tra la dama e Ruggiero D'Andrea. "Non sono una persona che critica, ma mi hai sempre puntato il dito contro durante la trasmissione. Brava a insegnare, a puntare il dito, però nella pratica non sai mettere in atto quello che vorresti insegnare. Se tutto va bene, a settembre il posto ti aspetta. Per esperienza, in futuro, evita di fare la professoressa con le persone", ha concluso.

Perché Barbara De Santi avrebbe lasciato Ruggiero D'Andrea

È stato Lorenzo Pugnaloni a rivelare la rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea. Stando alle parole del giornalista, lei avrebbe deciso di lasciarlo: "Lui spera che si tratti solo di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a viversi insieme, perché da parte di Ruggiero c’è ancora interesse", le parole che, fino ad ora, non hanno trovato riscontro nei diretti interessati.