Pippo Inzaghi papà bis, è nata la figlia Emilia: “Nel primo giorno di primavera, sei arrivata tu” Pippo Inzaghi è diventato papà per la seconda volta. L’allenatore della Reggina ha annunciato la nascita della figlia Emilia, avuta con la compagna Angela Robusti. “Nel primo giorno di primavera sei arrivata tu”, ha scritto ad accompagnare il tenero scatto.

A cura di Elisabetta Murina

Filippo Inzaghi (conosciuto come Pippo) è diventato papà per la seconda volta. Con una tenera foto su Instagram, l'allenatore dalla Reggina ea annunciato la nascita della seconda figlia, la piccola Emilia, avuta con la compagna Angela Robusti. La coppia ha già accolto in famiglia Edoardo, nato nel 2021.

L'annuncio della nascita

É con un tenero scatto su Instagram che Pippo Inzaghi ha annunciato la nascita della sua secondogenita, nel primo giorno di primavera, il 21 marzo. La manina della piccola si intreccia a quella della mamma, ancora in ospedale dopo il parto, e la didascalia recita: "Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA, nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri". Nel 2011 coppia ha già accolto in famiglia il primo figlio Edoardo, che in breve è diventato quasi una mascotte per i tifosi della Reggina, squadra di cui Inzaghi al momento è allenatore.

L'amore tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti

Pippo Inzaghi, soprannominato anche Superpippo, ha perso la testa per Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel 2018. I due vivono a Reggio Calabria da quando lui allena la squadra della Reggina. Non sono ancora convolati a nozze, diventando quindi marito e moglie ufficialmente, ma il matrimonio dovrebbe essere previsto per il 2024. Angela aveva confessato, in una passata intervista, di non aver inizialmente preso in considerazione Inzaghi, anche per la differenza di età di 15 anni, ma lui ha avuto la pazienza di corteggiarla a lungo. Nelle scorse settimane, via Instagram, l’influencer Angela Robusti aveva mostrato i tanti regali pronti per la bambina in arrivo, dispensando anche consigli per le neomamme.