Nina Senicar mamma bis: è nata la seconda figlia con l’attore Jay Ellis

Nina Senicar è diventata mamma per la seconda volta. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e noto volto televisivo, con un post su Instagram ha annunciato la nascita di Noa Gray Ellis, nata l'11 luglio 2024. A corredo della didascalia una tenera immagine che mostra le mani della famiglia al completo.

"Wow, abbiamo un altro figlio. Noa Gray Ellis, 11 luglio 2024": è questo il testo scritto da Nina Senicar su Instagram accompagnato da un cuore bianco e una tenera immagine che raffigura le mani e i piedini della famiglia al completo. L'ex naufraga dell'Isola e modella ha partorito la seconda figlia con Jay Ellis, il marito sposato nel 2022 e con il quale condivide la primogenita Noa Grace, nata nel 2019.

A Verissimo lo scorso marzo, nel corso dell'intervista nella quale annunciò la seconda gravidanza, la Senicar parlò così dell'attore e regista statunitense: "Mio marito è la mia persona. Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c'è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo. Quando l'ho conosciuto ero single, felice e concentrata sulla mia carriera".

Arrivò in Italia nel 2004 e da quel momento iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Oggi vive a Los Angeles e a Verissimo raccontò perché ha deciso di lasciare il bel paese:

Ho questa tendenza nella vita a voler ricominciare da zero. Ero felice in Italia, avevo tanti amici e una vita bellissima, ma il mondo dello spettacolo mi vedeva sotto una certa luce. Mi sentivo come se avessi il permesso di dimostrare solo una parte di me, mi vedevano come una bella donna ma ero tante altre cose. Sentivo che l'Italia non fosse il posto giusto per mostrare il resto. Magari mi sbagliavo. Ma volevo studiare recitazione e ho trovato una scuola a New York. E da un giorno all'altro sono sparita.