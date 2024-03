Nina Senicar incinta per la seconda volta, aspetta un bebè dal marito Jay Ellis: “Nascerà a luglio” Nina Senicar, ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 2 marzo, ha annunciato di essere incinta. Il bebè nascerà a luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nina Senicar è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 2 marzo. Da circa dieci anni vive a Los Angeles, quattro anni e mezzo fa è diventata mamma di Nora, ma c'è una novità. È in dolce attesa: "Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Invece stavolta eccoci, non lo posso più nascondere. Sono felice". La nascita della seconda figlia con l'attore Jay Ellis è prevista a metà luglio, anche la piccola Nora è felice.

Nina Senicar è sposata con l'attore Jay Ellis

Nina Senicar ha avuto parole bellissime per suo marito, l'attore Jay Ellis: "Mio marito è la mia persona. Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c'è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo. Quando l'ho conosciuto ero single, felice e concentrata sulla mia carriera". La modella, poi, ha raccontato il dolore che ha funestato il suo passato:

Ho vissuto due guerre. Sento ancora le sirene dei bombardamenti. È una cosa che ti segna per tutta la vita. Io cerco sempre di vedere le cose in positivo. Mi ha segnata, ma mi ha reso più forte. Quando ho piccoli problemi nella vita, mi ricordo che i problemi veri sono altri.

Perché Nina Senicar ha lasciato l'Italia

Nina Senicar è arrivata in Italia a settembre del 2004 con l'intento di fare il test per frequentare l'Università Bocconi a Milano. Mentre studiava, lavorava per guadagnare qualcosa. Si è ritrovata, così, catapultata nel mondo dello spettacolo "dove mi sono trovata molto bene, grazie a questo popolo stupendo. Mi mancate tanto. Quando mio marito mi ha chiesto di sposarlo, gli ho detto: ‘Sì, però lo facciamo in Italia'". Quindi, ha svelato perché ha lasciato il nostro Paese:

Ho questa tendenza nella vita a voler ricominciare da zero. Ero felice in Italia, avevo tanti amici e una vita bellissima, ma il mondo dello spettacolo mi vedeva sotto una certa luce. Mi sentivo come se avessi il permesso di dimostrare solo una parte di me, mi vedevano come una bella donna ma ero tante altre cose. Sentivo che l'Italia non fosse il posto giusto per mostrare il resto. Magari mi sbagliavo. Ma volevo studiare recitazione e ho trovato una scuola a New York. E da un giorno all'altro sono sparita.