Melisa Asli Pamuk, la Asu di Endless Love è incinta: “Mi fermo, voglio dedicarmi a mio figlio” L’attrice è la Asu di Endless Love, la nuova serie tv turca seguitissima su Canale 5, e a Verissimo si presenta col pancione: “Prenderò una pausa dal lavoro perché voglio essere una mamma molto presente, voglio crescere con lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Melisa Asli Pamuk è una degli ospiti di Verissimo del 21 settembre. L'attrice è la Asu di Endless Love, la nuova serie tv turca seguitissima su Canale 5. L'attrice si presenta a sorpresa incinta e Silvia Toffanin nota subito: "Ma allora faremo l'intervista in tre". Il suo personaggio è in chiaro-scuro: una donna con un passato da nascondere e una vendetta da compiere, disposta a tutto per trovare un posto nel cuore di Kamal. Al di là della serie tv, Melisa Asli Pamuk è sposata Yusuf Yazıcı, centrocampista ex Lille: la coppia aspetta un bambino.

Le parole di Melisa Asli Pamuk

Nello studio di Verissimo, Melisa Asli Pamuk racconta quello che si aspettava di fare quando era una bambina. Sognava di essere un chirurgo plastico, poi ha studiato psicologia e alla fine si è ritrovata a vincere Miss Turchia:

Da grande sognavo di diventare un chirurgo plastico. Non ho la minima idea di come quando mi sia venuta in mente questa cosa. Volevo aiutare le persone a diventare più belle. Mi piaceva molto ascoltare le persone e dare dei consigli. Mi sono iscritta a Psicologia, poi ho vinto Miss Turchia e quel concorso ha cambiato la mia vita. Per tredici anni, ho interrotto i miei studi per concentrarmi sulla mia carriera di attrice, poi ho ripreso l'università e mi sono laureata in psicologia.

"Mi fermo con il lavoro"

I fan di Endless Love, però, dovranno aspettare per nuove puntate perché Melisa Asli Pamuk ha intenzione di fermarsi un po' e allontanarsi dal set per poter pensare al cento per cento al bambino da crescere:

Prenderò una pausa dal lavoro perché voglio essere una mamma molto presente, voglio crescere con lui. Non lo porterò con me sul set, non sono quel tipo di mamma. Voglio fermarmi e godermi mio figlio al 100%, non posso pensare al lavoro. Ora mi godo questo momento e poi vedremo cosa mi riserverà la vita.