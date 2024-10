Endless Love, anticipazioni dal 14 al 19 ottobre: Kemal scopre che Deniz è suo figlio, Nihan grave dopo un incidente

video suggerito

Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dal 14 al 19 ottobre 2024. La serie televisiva turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45. I telespettatori assisteranno agli intricati intrecci tra amore, dolore, pericolo e verità svelate. Ecco cosa vedremo nei prossimi appuntamenti.

Endless Love, anticipazioni della puntata di lunedì 14 ottobre 2024

Kemal giura a Nihan amore eterno, ma nonostante la gioia per questo cambiamento inaspettato, lei è profondamente preoccupata per la reazione di Emir e per le possibili conseguenze su Deniz, temendo che Emir possa farle del male per vendicarsi. Nel frattempo, Leyla riesce a entrare di nascosto nella casa di Nihan e ruba il ciuccio di Deniz per utilizzarlo come prova per il test del DNA, con l'intenzione di confermare i sospetti di Kemal di essere il vero padre della bambina. Tuttavia, il piano non va come previsto, poiché Asu sta giocando su due fronti, collaborando segretamente con Emir.

Le anticipazioni della puntata di martedì 15 ottobre 2024

Asu e Emir scambiano il ciuccio di Deniz e Kemal non si accorge di nulla, portando la prova al laboratorio per il test del DNA. In realtà, però, aveva chiesto a Zehir di monitorare la situazione. Kemal, dunque, si trova costretto a mettere in atto un nuovo piano per rimediare il DNA di Deniz, dato che teme che il ciuccio sia stato compromesso. Nel frattempo, Fehime è sconvolta dopo aver troncato i rapporti con Zeynep.

La trama dell'episodio di mercoledì 16 ottobre 2024

Nonostante l'opposizione di Hseyin, Fehime sceglie di fare visita a sua figlia di nascosto. Zeynep, malata, sola e afflitta nella sua stanza d'albergo, trova conforto nella visita della madre, che le riaccende una speranza di riavvicinamento con la famiglia. Fehime la incoraggia a riprendere in mano la sua vita, senza fare più affidamento né sul suo amante né sulla fedeltà della famiglia. Nel frattempo, Emir prosegue con i suoi intrighi segreti.

Cosa succede nelle puntate di giovedì 17 ottobre 2024

Nonostante l'opposizione di Hseyin, Fehime sceglie di fare visita a sua figlia di nascosto. Zeynep, malata, sola e afflitta nella sua stanza d'albergo, trova conforto nella visita della madre, che le riaccende una speranza di riavvicinamento con la famiglia. Fehime la incoraggia a riprendere in mano la sua vita, senza fare più affidamento né sul suo amante né sulla fedeltà della famiglia. Nel frattempo, Emir prosegue con i suoi intrighi segreti. Nihan si è rifugiata con la figlia in un luogo segreto, ma Emir, stanco della distanza, decide di raggiungerle. Nel frattempo, Kemal scopre di essere il padre di Deniz e, sentendosi ingannato da Nihan, si mette alla loro ricerca senza successo, chiedendo l'aiuto di Ayhan. Leyla, preoccupata per la sicurezza di Nihan e della bambina, è tormentata dalla lontananza da Ayhan. Alla Kozcuoglu Holding, Asu, diventata azionista principale, rivendica un ufficio, mentre Galip, senza più scopi, cerca di sopprimere il risveglio di Mujgan, ma viene fermato da Eda, che nota che la donna ha aperto gli occhi.

La trama della puntata di venerdì 18 ottobre 2024

Kemal si emoziona leggendo il diario di Nihan, sentendo il dolore di aver perso momenti speciali come la nascita di Deniz e i suoi primi mesi di vita, cosa che lo rende profondamente frustrato. Determinato a portare via la bambina per allontanarla da Emir, affronta Nihan accusandola di avergli tolto queste esperienze irripetibili. Nihan, colpita dalle accuse, gli ricorda però che lui non ha mai risposto ai suoi tentativi di contattarlo mentre era in prigione, quando lei cercava disperatamente il suo aiuto.

Cosa vedremo nell'episodio puntata di sabato 19 ottobre 2024

Kemal, nonostante la rabbia iniziale, propone a Nihan una tregua per trovare un modo di stare insieme, ma lei lo implora di aspettare, temendo la reazione di Emir. Kemal insiste su una fuga o convivenza, ma Nihan rifiuta per paura di cosa Emir potrebbe fare a Deniz. Nel frattempo, Zehra e Zehir discutono del loro passato, rievocando la perdita del loro bambino in un incidente. Mugjan si risveglia dal coma, mentre Asu complotta contro Nihan manomettendole i freni dell'auto. Nihan ha un grave incidente e durante l'operazione serve sangue compatibile. Kemal cerca Zeynep per le trasfusioni, ma Emir tenta di bloccarlo.