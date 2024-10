video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre: Deniz sta male e viene ricoverata, Kemal arrestato Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 25 ottobre a giovedì 31 ottobre: Kemal finisce in carcere. La piccola Deniz sta male e viene ricoverata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 25 ottobre a giovedì 31 ottobre. La serie televisiva turca va in onda su Canale5 in diversi orari: dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle ore 14:45, il giovedì in prima serata alle ore 21:30. Nelle nuove puntate gli spettatori assisteranno all'arresto di Kemal dopo essere fuggito con la figlia Deniz. Quest'ultima susciterà grande preoccupazione perché avrà dei problemi di salute.

Endless Love, anticipazioni della puntata di venerdì 25 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda venerdì 25 ottobre alle ore 14:10, Asu ha un piano. Si reca da Tarik e gli assicura di poterlo aiutare a liberarsi di Emir. In realtà sta mentendo. Il suo è un piano che condivide con il fratello per mantenere il controllo su Tarik.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 26 ottobre 2024

Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 14:42, andranno in onda tre episodi di Endless Love. Emir prende il passaporto di Nihan e quello di Deniz. Nihan lo scopre e teme che Emir voglia portare la bambina all'estero. Kemal, Zehir e Ayhan cercando di introdursi in casa di Emir per portare via Deniz. Ma Emir è in guardia, sta meditando su come anticipare le loro mosse. Nel terzo episodio Emir si lancia alla ricerca di Deniz aiutato da Galip.

La trama dell'episodio di lunedì 28 ottobre 2024

Nella puntata di lunedì 28 ottobre, Bacu origlia una conversazione che porta a un'importante rivelazione. Zeynep e Tarik parlano del fatto che Zeynep abbia salvato Kemal. Bacu lo rivela a Emir. Asu si offre di aiutare Kemal.

Cosa succede nella puntata di martedì 29 ottobre 2024

Nella puntata di martedì 29 ottobre, Kemal fugge con Deniz e si nasconde. Tutti si mobilitano per cercarlo, preoccupati per la sorte della bambina. Intanto, Hakan viene a sapere che Deniz è la figlia di Kemal.

La trama della puntata di mercoledì 30 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda mercoledì 30 ottobre alle ore 14:10, Tarik trova una microspia nella borsa della madre e, nonostante sia doloroso per lui, non esita a denunciare la talpa.

Cosa vedremo negli episodi di giovedì 31 ottobre 2024

Nell'episodio in onda alle ore 14:10, Kemal e Nihan trasferiscono Deniz in un posto sicuro. In particolare, la portano a casa dei genitori di Kemal. Poi, però, la bambina inizia a stare molto male. Manifesta delle bollicine rosse sul corpo. Viene portata in ospedale. Negli episodi in prima serata, in onda a partire dalle ore 21:20, Deniz ha una reazione allergica alle fragole. Il medico nota che chi la accompagna sostiene di non avere i documenti della piccola, per questo denuncia Nihan e Kemal alla polizia. Emir raggiunge in prigione Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà tentando di piegarlo psicologicamente. Kemal reagisce poi lo minaccia. Leyla spiana la strada a Nihan per prendere il controllo dell'azienda e opporsi a Emir.