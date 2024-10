video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre: paura per Nihan, in fin di vita dopo un incidente Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 18 ottobre a giovedì 24 ottobre: Kemal finalmente sa tutta la verità su Deniz. Nihan avrà un terribile incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 18 ottobre a giovedì 24 ottobre. La serie televisiva turca va in onda su Canale5 in diversi orari: dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle 14:45, il giovedì in prima serata alle 21:30. Le nuove puntate saranno ricche di colpi di scena. Kemal finalmente sa di essere il padre di Deniz e vorrebbe convivere con Nihan. La donna ha un terribile incidente.

Endless Love, anticipazioni della puntata di venerdì 18 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love, in onda venerdì 18 ottobre alle ore 14:10, Kemal si ritrova ad emozionarsi leggendo il diario di Nihan su Deniz. A commuoverlo è ripensare alle esperienze che non è riuscito a vivere perché non era a conoscenza di ciò che stava accadendo.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 19 ottobre 2024

Sabato 19 ottobre, a partire dalle ore 14:42 andranno in onda tre episodi di Endless Love. Kemal finalmente può abbracciare Deniz e avere la conferma di essere il padre della bambina. Ha intenzione di collaborare con Nihan per trovare una soluzione che coinvolga tutti e tre. Tuttavia, le cose non vanno per il verso giusto. Kemal vorrebbe convivere con Nihan e riunire la famiglia. La donna, al contrario, gli chiede di pazientare. Così, i due hanno una discussione, poi l'incidente.

La trama dell'episodio di lunedì 21 ottobre 2024

Nella puntata di lunedì 21 ottobre, Emir nutre il dubbio che Kemal e Nihan stessero insieme prima dell'incidente. Asu non ci sta e interviene per difendere il marito. Leyla e Ayhan, intanto, concordano la versione dei fatti da dare.

Cosa succede nella puntata di martedì 22 ottobre 2024

Tufan vuole vederci chiaro e indaga sull'incidente di Nihan. Così, ottiene le prove che Asu ha mentito pur di difendere Kemal. Gli ha fornito un alibi ma quella sera non stava con lui. Al contrario, è andata a cercarlo e lo ha sorpreso in compagnia di Nihan.

La trama della puntata di mercoledì 23 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda mercoledì 23 ottobre alle ore 14:10, Asu è disperata. Implora Tufan di non svelare tutto ciò che ha scoperto. Gli chiede di non dire nulla soprattutto a Emir. Un'indagine potrebbe portare alla luce il fatto che abbia manomesso l'auto di Nihan. Quest'ultima, intanto, riesce a superare il delicato intervento.

Cosa vedremo nell'episodio di giovedì 24 ottobre 2024

Kemal si intrufola in ospedale per raggiungere Nihan. La donna finalmente apre gli occhi. Negli episodi in prima serata, Emir scopre che Asu ha mentito sulla sera dell'incidente. Così, inizia a tenere d'occhio Kemal. Lascia che entri nella stanza di Nihan e tramite una telecamera assiste alla loro conversazione.