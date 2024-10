video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre 2024: Zeynap cacciato da casa e Kemal in cerca della verità Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda dal 7 al 12 ottobre: Kemal riuscirà a scoprire la verità su Deniz? Zeynep sarà in grado di affrontare il suo passato?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024. La serie televisiva turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata, il sabato alle 14.45. I telespettatori assisteranno a storie in cui amore, dolore e verità svelate si intrecciano in un racconto appassionante.

Endless Love, anticipazioni della puntata di lunedì 7 ottobre 2024

Kemal mette anima e cuore nelle indagini, il suo obiettivo è scoprire i misteri finanziari della società di Emir. A guidarlo non è solo il desiderio di giustizia ma anche il bisogno di proteggere la sua famiglia. Nel frattempo, Zeynep, implora Hakan di sposarla ma la sua risposta fa crollare le sue speranze.

Le anticipazioni della puntata di martedì 8 ottobre 2024

Nihan vuole che Kemal dia a Deniz i giocattoli in legno che le ha regalato, per via di questo organizza un incontro a casa di Leyla. La zia, intanto, chiede di avere risposte sul passato di Ayhan. A casa Soydere manca serenità: Asu viene accolta con risentimento da Fehime che non la perdona per averle mentito sulla sua identità per lunghi anni.

La trama dell'episodio di mercoledì 9 ottobre 2024

Grazie all'aiuto di un tecnico, Emir scopre che Kemal ha ricevuto un fax con il certificato di nascita di Asu e può dimostrare che non l'ha smascherata lui. A casa Soydere la cena per presentare Hakan in famiglia non va nel migliore di modi e Kemal incalza il poliziotto, temendo nuovi stratagemmi da parte di Zeynep.

Cosa succede nelle puntate di giovedì 10 ottobre 2024

Mentre Zeynep e Hakan annunciano il loro matrimonio, Kemal si oppone, sostenendo che i due stiano fingendo. Fehime, poi, svela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir, portando Huseyin a infuriarsi e cacciarla di casa. Nel frattempo Asu chiede a Emir di allearsi contro Kemal, mentre Nihan chiama il marito per avvertirlo che Mujgan ha mosso la sua mano. La seconda puntata di Endless Love ruota intorno a Emir e la sua convinzione che la presenza di Deniz stia dando una mano alla madre nel risvegliarsi dal coma ma Nihan non vede di buon occhio il tempo che la figlia trascorre con suo marito. Leyla, che ha scoperto che Ayhan conosce informazioni sul suo passato, decide di mantenere le distanze. Zehir, invece, scopre che uno degli uomini che è stato pagato da Emir si chiama Raci Esindere e possiede una clinica privata. Quando Deniz si sente male per una febbre altissima, il mondo di Nihan va in pezzi. Il suo timore di perdere la figlia la spinge a dubitare della sincerità di Emir. In clinica, mentre tutti cercano risposte, Emir deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

La trama della puntata di venerdì 11 ottobre 2024

Emir spera che Nihan rimanga con lui e, con il baby monitor nella camerata di Deniz acceso, si lancia in un toccante discorso quanto sia emozionato di essere padre, sperando di addolcirla e di spingerla a partire con la madre. Sezin, vedendo la scena, si rende conto di ciò che sta facendo a Kemal e decide di dirgli tutta la verità, chiamando al telefono.

Cosa vedremo nell'episodio puntata di sabato 12 ottobre 2024

Grazie ad Asu, Emir è riuscito a far hackerare il cellulare di Kemal in modo da dirottare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal al suo. L'hacker riesce a rispondere alle domande di Nihan usando delle parole preregistrate di Kemal per confermare un appuntamento che non c'è. Leyla, invece, ha scoperto che Ayah è finito in prigione dopo essere stato sorpreso a rubare dalla cassaforte del padre, la notizia sconvolgente la costringe a riconsiderare tutto ciò che sapeva. Kemal farà di tutto per dimostrare la sua paternità su Deniz.