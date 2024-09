Endless Love, anticipazioni dal 22 al 28 settembre: Emir ricatta Zeynep, Asu tenta di togliersi la vita

video suggerito

Sara Leombruno

Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dal 22 al 28 settembre 2024. La serie televisiva turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 questa settimana verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. I telespettatori assisteranno alla scoperta da parte di Kemal su Asu, che dai documenti risulta essere nata tre anni dopo la morte dei genitori. Emir costringe al silenzio Zeynep. Ecco, nel dettaglio, cosa accadrà nel corso di tutti gli episodi della settimana.

Endless Love, anticipazioni della puntata di domenica 22 settembre

Nel primo episodio della puntata di domenica 22 settembre, i preparativi per il matrimonio tra Asu e Kemal sono in pieno fermento, ma Kemal è sempre più tormentato dai dubbi riguardo alla scelta che lo legherà per sempre a lei. Nel frattempo, sembra essere tornata la tranquillità in famiglia, e Kemal offre al fratello Tarik un'opportunità di lavoro onesto. Tuttavia, Asu è profondamente turbata dopo una rivelazione sconvolgente fatta da Fehime, la madre di Kemal: il figlio di Nihan, infatti, sarebbe in realtà di Kemal. Sconvolta, Asu si precipita dal fratello Emir per affrontarlo direttamente nella loro casa, dove la loro madre è ancora in coma.

Dopo le scioccanti rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta il padre Galip, che cerca di dissuaderlo dal creare scandali, poiché un attacco a lui minaccerebbe l'intero impero di famiglia, già in difficoltà. Nel frattempo, Ayhan vince una scommessa contro Leyla e si guadagna una cena con lei. Durante la serata, Nihan arriva inaspettatamente con Deniz, seguita poco dopo da Kemal. Nihan fa ascoltare a Kemal una registrazione segreta in cui Emir ordina al commissario Hakan di arrestare l'uomo che avrebbe dovuto aiutare Ozan a fuggire. Nella seconda registrazione, Emir pianifica un incontro misterioso per discutere del Sezin. Nihan e Kemal decidono di seguirlo, ma prima si godono la cena a casa di Leyla, dove Nihan e la figlia rimangono a dormire. Durante la notte, Kemal entra in camera per restituire il telefono a Nihan. Lei, temendo che Emir sospetti di lei e del suo aiuto a Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan, prova a prendere le distanze da lui, nonostante i sentimenti forti che prova. Intanto, Fehime trova Asu in lacrime: Kemal l'ha lasciata poco prima del matrimonio. Asu teme che Kemal possa riavvicinarsi a Nihan e teme per la sua sicurezza, ma Fehime la incoraggia a non arrendersi facilmente.

I turbamenti di Asu e il piano di Emir: la trama dell'episodio di lunedì 23 settembre

Emir svela al padre il suo piano per tendere una trappola a Kemal, ignaro che nello stesso momento il Soydere, con l'aiuto di Ayhan, sta lavorando per guadagnarsi la fiducia di Reshat Salkin. Nel frattempo, Nihan confida a Leyla che Kemal l'ha baciata, e Leyla la mette in guardia sui pericoli che questo riavvicinamento potrebbe portare sia a lei che a Deniz. Intanto, Asu, turbata, cerca Nihan per capire se Kemal ha annullato il matrimonio a causa sua.

Le anticipazioni della puntata di martedì 24 settembre

Kemal inizia a indagare sul commissario Hakan e scopre che, nonostante le sue limitate disponibilità economiche, è riuscito a coprire le spese di un costoso intervento chirurgico per il fratello. Kemal sospetta che dietro questo ci sia l'aiuto di Emir, che potrebbe aver usato il favore per manipolarlo. Inoltre, si accorge che il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan e ritiene che Emir lo abbia messo lì per tenere sotto controllo i movimenti della moglie. Quando Nihan viene informata, approfitta della situazione per mantenere la promessa fatta a Fehime, decidendo di allontanarsi da Kemal.

La trama dell'episodio di mercoledì 25 settembre

Nihan cerca di salvare il suo matrimonio con Emir dopo aver percepito il suo malcontento. Nel frattempo, Banu sorprende Zeynep durante una telefonata segreta, scatenando una violenta lite, che viene interrotta da Fehime, schierata a favore della figlia. Intanto, Ayhan, in accordo con Kemal, organizza il rapimento di Reshat, la cui scomparsa preoccupa Emir, che incarica Tufan di ritrovarlo il prima possibile.

Cosa succede nella puntata di giovedì 26 settembre: le anticipazioni

Asu è devastata dopo essere stata abbandonata da Kemal poco prima del matrimonio, e suo fratello Emir cerca di aiutarla diffondendo sui giornali la falsa notizia che lei aspetta un figlio da Kemal. Tuttavia, questo gesto provoca conseguenze inaspettate: Kemal, convinto che sia stata Asu a diffondere la voce, si infuria e le ribadisce che non è questo il modo per riconquistarlo. Nel frattempo, Zeynep viene sorpresa dalla madre mentre si incontra segretamente con Hakan. Per giustificare la sua assenza dal lavoro, Zeynep spiega a Fehime che ha nascosto la relazione perché voleva essere sicura dei propri sentimenti prima di parlarne in famiglia.

Le anticipazioni del doppio appuntamento di venerdì 27 settembre

Per quanto riguarda venerdì 27 settembre, la serie tv turca tornerà in onda in prima serata, nello stesso giorno, con due nuovi episodi. Nella puntata del pomeriggio, Zeynep implora la madre di mantenere segreta la sua relazione con Hakan, soprattutto dai fratelli. Nel frattempo, Galip riceve una nuova segnalazione dall'agenzia ispettiva di Kemal riguardo alle irregolarità nel progetto per cui ha vinto l'appalto. In accordo con Emir, Galip inscena una finta rabbia nei confronti di Kemal, per poi riferire al figlio il successo della loro messa in scena.

Nella puntata serale Emir, dopo aver tradito Kemal, dà una valigetta piena di soldi a Reshat per farlo partire subito. Nel frattempo, Galip inscena il proprio rapimento, facendosi trovare da Kemal nel magazzino di Zehir. Nihan segue suo marito fino allo scambio tra Emir e Reshat, ma, facendo rumore, si nasconde in una ghiacciaia e rischia l’ipotermia, chiamando Kemal per aiuto. Nonostante la polizia sia vicina e la situazione complicata, Kemal abbandona il magazzino per soccorrere Nihan. Intanto, Asu tenta di togliersi la vita, ma Nihan la salva e la porta in clinica, dove Emir tende una trappola a Kemal chiamando la polizia, senza successo. Kemal e Zehir si rendono conto che qualcuno ha falsificato la firma di Zehir per incriminarli. Kemal si rifugia da Ayhan, mentre Nihan e Leyla cercano di convincerlo a usare prove per scagionarsi, ma lui teme di mettere in pericolo Nihan. Zeynep, intanto, sospetta un flirt tra Emir e Asu, e quando minaccia di rivelare tutto, Emir la zittisce facendole capire che conosce la verità sulla morte di Ozan.

Cosa succederà nella puntata di sabato 28 settembre

Kemal minaccia Hakan per ottenere i video del finto rapimento di Galip, che gli permettono di identificare uno dei rapitori. Con l'aiuto di Ayhan e Zehir, lo costringono a confessare, scagionando Kemal. Nel frattempo, Fehime minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz, mentre Leyla e Ayhan diventano più complici. Zehir e l'avvocato di Kemal ottengono altre confessioni e Hakan, sotto pressione, avvisa Emir che non ci sono più prove per continuare le indagini. Durante la convalescenza di Asu, Zeynep suggerisce una relazione tra lei ed Emir, mentre Kemal scopre dettagli sospetti sulla morte dei genitori di Asu, iniziando a credere che possa essere la sorella di Emir.