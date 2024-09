Endless Love, anticipazioni dal 15 al 21 settembre: il piano di Emir e Asu per liberarsi di Galip

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dal 15 al 21 settembre 2024. La serie televisiva turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 vedrà un doppio appuntamento venerdì 20 settembre 2024: andrà in onda sia alle 14.10, sia in prima serata, dalle 21.30. I telespettatori assisteranno alla furia di Emir che, insieme ad Asu, deciderà di vendicarsi di Galip. Ecco, nel dettaglio, cosa accadrà nel corso di tutti gli episodi della settimana.

Endless Love, anticipazioni della puntata di domenica 15 settembre

Nel primo episodio della puntata di domenica 15 settembre, il cui orario di inizio è 14.45, Zeynep incontrerà Emir e gli racconterà che suo fratello Kemal sospetta del suo coinvolgimento nell'omicidio di Ozan. Emir, a sua volta, dubiterà di Zeynep e della sua sincerità. Nel secondo episodio, Kemal lascerà l'ospedale dopo aver verificato le condizioni di salute di Nihan. Il giorno dopo parteciperà ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan.

Lo scontro tra Ayhan e Galip: la trama dell'episodio di lunedì 16 settembre

La puntata di Endless Love di lunedì 16 settembre, dalle ore 14.10 su Canale 5, vedrà uno scontro tra Ayhan – che ha da sempre un debole per Leyla – e Galip. Zeynep continuerà a vedere Emir di nascosto e le dinamiche tra i due non sembrerebbero essere cambiate.

Le anticipazioni della puntata di martedì 17 settembre

Nella puntata di martedì 17 settembre, Kemal riuscirà ad ottenere le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere e anche Nihan vorrà ascoltarle: inizierà, per questo motivo, ad uscire di notte senza farsi vedere per incontrare il Soydere.

La trama dell'episodio di mercoledì 18 settembre

Nella puntata di mercoledì 18 settembre, Asu apprenderà che il padre ha intenzione di spogliare di ogni bene Emir. Ha paura che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare ogni suo desiderio.

Cosa succede nella puntata di giovedì 19 settembre: le anticipazioni

Nella puntata di giovedì 19 settembre, su Canale5 alle 14.40, Zeynep cadrà nella trappola tesa da Kemal che vuole tenere Emir lontano da lei. Emir non troverà Nihan in casa – essendo lei a casa dell'ex amante – e per questo motivo si recherà da Kemal. Zehir lo vedrà uscire infuriato e chiamerà subito il Soydere per aggiornarlo sullo spostamento improvviso.

Le anticipazioni del doppio appuntamento di venerdì 20 settembre

Nella puntata di Endless Love di venerdì 20 settembre in onda alle 14.10 su Canale5, Kemal svelerà a Emir l'inganno in cui è caduta Zeypnep affermando che Nihan non era presente e che ha orchestrato tutto per mettere alla prova la sorella. Emir si infurierà e chiamerà Zeynep.

La serie tv turca tornerà in onda in prima serata, nello stesso giorno, con due nuovi episodi. Dalle 21.35 su Canale 5, Kemal, dopo le minacce dirette di Emir verso la sua famiglia, solleciterà Zehir a mettere sotto sorveglianza le abitazioni dei suoi parenti. Emir e Asu, accanto al letto della loro madre, escogiteranno un piano per liberarsi di Galip e fargliela pagare per tutte le sue azioni.