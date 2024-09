video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre: il matrimonio di Kema e Asu Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda dal 30 settembre al 5 ottobre: il matrimonio di Kema e Asu, la scoperta della verità su di lei e la sua famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate di Endless Love dal 30 settembre al 5 ottobre 2024. La serie televisiva turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 vedrà un doppio appuntamento venerdì 4 ottobre 2024 andrà in onda sia alle 14.10, sia in prima serata, dalle 21.30. I telespettatori assisteranno al matrimonio di Kema e Asu. Tra le altre scene chiave: una lettera sbagliata arriva nelle mani di Emir.

Endless Love, anticipazioni della puntata di lunedì 30 settembre

Kemal consegna a Tufan una lettera con l’ordine di farla avere al ricattatore di Emir, sospettando che dietro ci sia Asu, il vero capo. Tufan, inizialmente intenzionato a contattare Asu, decide però di cambiare strategia e di dare la lettera direttamente a Emir. Nel messaggio, Kemal fa una proposta a Asu: unire le forze per distruggere Emir, offrendole in cambio le sue quote della Kozcuoglu.

Le anticipazioni della puntata di martedì 1 ottobre 2024

Zehir informa Kemal di aver concluso la trattativa per l'acquisto del terreno, ma il proprietario insiste per un incontro prima della firma. Soydere vuole di nuovo fidanzarsi con Asu. Ayhan e Leyla cercano di ottenere il certificato di anscita di Asu, così da provare la teoria sulla parentela con Emir. Emir, invece, chiede ad Asu di poter visionare i movimenti bancari aziendali e personali di Kemal. Scoprirà così che questi sta cercando di scalare la sua impresa.

La trama dell'episodio di mercoledì 2 ottobre

Le anticipazioni della puntata di mercoledì: Emir confida a Safak il suo desiderio di mandarlo a studiare in Inghilterra, nonostante l’opposizione di Hakan. Nel frattempo, Ayhan e Leyla raggiungono finalmente l’ospedale e riescono ad accedere all’archivio. Tuttavia, la raccolta digitale non copre gli anni più lontani, costringendoli a una faticosa ricerca manuale tra i vecchi fascicoli disponibili.

Cosa succede nella puntata di giovedì 3 ottobre

Come era prevedibile, l'affare del terreno salta a causa di Emir anche se Zehir sospetta che dietro ci sia lo zampino di Tarik. Intanto, Emir è certo di aver in pugno Kemal, vuole dimostrare le sue irregolarità e scorrettezze nell'acqusizione della società. Chiede quindi ad Asu di rubare dei documenti. Leyla e Ayhan scoprono che Asu è la sorella di Emir.

Il doppio appuntamento di venerdì 4 ottobre: le anticipazioni

Kemal scopre che Emir e Asu sono fratelli, confermando i suoi sospetti, e sospetta che Asu abbia anche informazioni sulla morte di Ozan. Nel frattempo, Zeynep, accecata dalla gelosia, indaga su Emir, convinta che stia avendo una relazione con Asu. Nihan, intuendo che qualcosa non va, segue Zeynep e assiste allo scontro tra lei ed Emir. Zeynep, preoccupata che la verità su Ozan venga a galla, cerca l’aiuto di Tarik. Emir ricatta Kemal per costringerlo a cedere i suoi terreni e la società, minacciando di far incarcerare Mesut se non lo farà. Zehir sospetta che Tarik faccia il doppio gioco e lo filma mentre tradisce Kemal riportando informazioni riservate a Emir. Nel frattempo, Nihan si introduce nella casa di Asu per raccogliere prove, ma rimane intrappolata quando Asu ritorna prima del previsto. Kemal riesce a farla fuggire senza essere vista. Successivamente, Kemal ribadisce a Nihan la sua determinazione a proteggerla e a salvare Deniz dalle manipolazioni di Emir.