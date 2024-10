video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Zeynep è incinta, Emir trama contro di lei Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da sabato 2 novembre a giovedì 7 novembre: Zeynep è sconvolta dopo avere scoperto di essere incinta, Ayhan chiede a Leyla di sposarlo.

Le anticipazioni di Endless Love da sabato 2 novembre a giovedì 7 novembre. La serie televisiva turca non andrà in onda venerdì 1 novembre. Al suo posto, Beautiful e poi il film Inga Lindstrom – Coincidenze del destino. La programmazione riprenderà regolarmente da sabato 2 novembre. La serie va in onda su Canale5 in diversi orari: dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle ore 14:45, il giovedì in prima serata alle ore 21:30. Nelle nuove puntate Zeynep scoprirà di essere incinta e lo confesserà a Kemal. Ayhan chiederà a Leyla di sposarlo.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 2 novembre 2024

Sabato 2 novembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda due episodi di Endless Love. Una novità sconvolge la vita di Zeynep. La donna scopre di essere incinta e non ha idea di come gestire la situazione. Emir, intanto, la raggiunge con lo scopo di dirle addio. Tuttavia, è una farsa. L'uomo sta tramando contro di lei. Nihan e Kemal sono intenzionati ad affrontare l'assassino di Ozan. Stavolta sono certi che tutto andrà per il verso giusto. In realtà Emir è già pronto a contrastare ogni loro mossa.

La trama dell'episodio di lunedì 4 novembre 2024

Nella puntata di lunedì 4 novembre, in onda alle ore 14:10, Zeynep sa bene che Hakan ha le prove che potrebbero portare alla sua condanna per l'omicidio di Ozan. Così, si rivolge a Tarik, sperando che l'aiuti a distruggerle. Kemal e Nihan si recano in ospedale.

Cosa succede nella puntata di martedì 5 novembre 2024

Nella puntata di martedì 5 novembre, Nihan è ormai convinta che Zeynep sia coinvolta nella morte di Ozan, così chiede a Kemal di parlare con lei. Intanto, Kemal scopre che Omer non è un vero infermiere. È certo che l'uomo voglia incastrare sua sorella.

La trama della puntata di mercoledì 6 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda mercoledì 6 novembre alle ore 14:10, Nihan è furiosa perché Emir ha diffuso una notizia falsa su Deniz e gli intima di porre subito rimedio. L'uomo non vuole saperne. Intanto, Zeynep confessa a Kemal di essere in dolce attesa.

Cosa vedremo negli episodi di giovedì 7 novembre 2024

Nell'episodio in onda alle ore 14:10, Ayhan si rivolge ai bambini del quartiere e con la loro complicità organizza una romantica proposta di matrimonio per Leyla, che risponde di sì. Zeynep è pronta ad attuare il suo piano. Negli episodi in onda in prima serata, precisamente alle ore 21:20, Hakan fa sapere a Zeynep che presto saprà a chi appartengono le impronte digitali trovate sul bottone, dunque scoprirà chi è l'assassino. Nihan lascia tutti a bocca aperta, si ribella ad Emir. Non ha più intenzione di sottostare alle sue minacce.