Endless Love, anticipazioni dal 22 al 28 novembre: Kemal chiede il divorzio ad Asu e lei scompare, sangue nella stanza

Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 22 novembre a giovedì 28 novembre: Asu scompare nel nulla, alcune tracce di sangue faranno pensare a un omicidio.

Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 22 novembre a giovedì 28 novembre. La serie va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle ore 14:45, il giovedì in prima serata alle ore 21:30. Nelle nuove puntate Kemal chiede il divorzio ad Asu. La donna, tuttavia, scompare nel nulla. Alcune tracce di sangue trovate nella sua stanza faranno pensare a un omicidio.

Le anticipazioni di venerdì 22 novembre 2024

Venerdì 22 novembre, alle ore 14:10, una nuova puntata di Endless Love. Le anticipazioni svelano che Kemal ha ormai preso la sua decisione. Comunica ad Asu di volere il divorzio. La donna scopre che Nihan è presente e quindi scoppia una lite furiosa tra lei e i due amanti.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 23 novembre 2024

Sabato 23 novembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda due episodi di Endless Love. Asu accetta di divorziare da Kemal. Kemal e Nihan, poi, seguono Gurcan ma si trovano davanti una scena che li spiazza. Asu, infatti, è scomparsa e nella sua stanza ci sono preoccupanti tracce di sangue che lasciano pensare al peggio. Partono le indagini che si indirizzano verso l'omicidio. Galip accusa Emir di avere ucciso Asu, dopo lo sfogo decide tuttavia di credere nella sua innocenza.

La trama dell'episodio di lunedì 25 novembre 2024

Nell'episodio in onda lunedì 25 novembre alle ore 14:10, Kemal è molto preoccupato per Asu. Decide di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza del palazzo dove lui e Asu avevano discusso a causa del divorzio. Tenta così di cercare di carpire dei dettagli in grado di agevolare la ricerca della verità, ma nota che i filmati sono stati manomessi.

Cosa succede nella puntata di martedì 26 novembre 2024

Nella puntata di martedì 26 novembre, Tufan si serve di Nihan per tendere una trappola a Emir e accusarlo dell'omicidio di Asu. Nihan si trova al centro di una pericolosa lite. Riesce a evitare che lo scontro tra i due finisca in tragedia, poi soccorre Emir.

La trama della puntata di mercoledì 27 novembre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda mercoledì 27 novembre alle ore 14:10, le analisi della scientifica portano il primo verdetto sul caso di Asu. Sembrano rivelare, infatti, che Kemal è colpevole. Il commissario Mercan chiede un mandato di arresto nei suoi confronti.

Cosa vedremo negli episodi di giovedì 28 novembre 2024

Nell'episodio in onda alle ore 14:10, Nihan intende assistere all'apertura della tomba di Ozan. Ma c'è un colpo di scena, la tomba è vuota. Kemal litiga con Mercan poi raggiunge Nihan. Negli episodi in onda in prima serata, alle ore 21:20, Yigit, Ayhan e Zehir scoprono che Emir si sta recando da Kemal e corrono a difendere l'amico. Kemal, infatti, viene rapito da uno degli uomini di Emir. I suoi amici escogitano un piano per liberarlo.