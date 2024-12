video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 13 al 19 dicembre: Asu ricoverata in psichiatria, Emir minaccia Kemal con una pistola Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 13 dicembre a giovedì 19 dicembre. La serie va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, il sabato alle ore 14:45 e giovedì anche alle ore 21:30. Nelle nuove puntate, Emir tiene prigioniera Nihan. Il tentativo di Kemal di liberarla potrebbe costargli la vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 13 dicembre a giovedì 19 dicembre. La serie va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 14:45. Giovedì 19 dicembre, la soap andrà in onda in prima serata alle ore 21:30. Nelle nuove puntate Asu sarà trasferita dal carcere a una clinica psichiatrica. Kemal tenterà di liberare Nihan da Emir, che la tiene prigioniera, ma l'uomo lo minaccerà con una pistola.

Le anticipazioni di venerdì 13 dicembre 2024

Venerdì 13 dicembre, alle ore 14:10, in onda su Canale5 una nuova puntata di Endless Love. Emir e Mercan sono sulle tracce di Galip. Ayhan sta per compiere un gesto di cui potrebbe pentirsi amaramente, così Kemal e Zehir tentano di impedirglielo. Mujgan si confida con Asu e confessa le sue paure.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 14 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda due episodi di Endless Love. Kemal si riavvicina a Zeynep, la donna però non è ancora certa di voler tornare indietro. Leyla e Ayhan sono ormai vicini alle nozze, ma la futura sposa continua a provare insofferenza per alcune azioni del suo compagno. Emir sembra essere ormai spacciato, ma Galip è pronto a immolarsi per lui. Se Emir fa ricadere le accuse su suo padre, il suo nome e la società saranno salvi.

La trama dell'episodio di lunedì 16 dicembre 2024

Nell'episodio in onda lunedì 16 dicembre alle ore 14:10 Kemal si lascia alle spalle il matrimonio con Asu. Ottiene il divorzio ma in cambio deve cedere le quote dell'azienda. Tuttavia, si assicura che finiscano in buone mani e le trasferisce a Mujgan.

Cosa succede nella puntata di martedì 17 dicembre 2024

Nella puntata di martedì 17 dicembre, in onda alle ore 14:10, Asu affronta il processo, ma pianifica un escamotage che potrebbe permetterle di sfuggire alla condanna. Tuttavia, al momento resta in custodia cautelare in carcere.

La trama della puntata di mercoledì 18 dicembre 2024

Nella puntata di mercoledì 18 dicembre, in onda alle ore 14:10, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico. Sia Zehir e i suoi uomini, che gli uomini di Emir riescono a trovare Halil Sevketli.

Gli episodi in onda giovedì 19 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love in onda giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 14:10, Zehir trova dei documenti molto importanti che non solo potrebbero causare problemi a Emir ma anche facilitare il divorzio. Le serve solo una testimonianza chiave per poterli usare. Nelle puntate di Endless Love in onda in prima serata, precisamente alle ore 21:30, Kemal irrompe in casa di Emir, sa bene che l'uomo tiene prigioniera Nihan. Emir, prende una pistola e minaccia di uccidere Kemal, poi però non ha il coraggio di sparargli. Arriva la polizia, che Kemal aveva allertato.