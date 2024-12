video suggerito

Endless Love, anticipazioni dal 4 al 6 dicembre: Nihan arrestata, Kemal le promette che non la lascerà mai Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love. La trama dei prossimi episodi in onda nel pomeriggio alle ore 14:10 e martedì e giovedì in prima serata alle ore 21:30.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Endless Love da mercoledì 4 dicembre a giovedì 5 dicembre. L'episodio di mercoledì va in onda su Canale5 alle ore 14:10, il giovedì sia nel pomeriggio che in prima serata alle ore 21:30. Nelle nuove puntate, le conseguenze scaturite dalla verità sull'omicidio di Ozan. Nihan e Kemal sempre più vicini. Lui promette di non abbandonarla anche quando la donna verrà arrestata. Intanto, Zeynep si mostra fredda con Hakan. La trama delle prossime puntate.

Le anticipazioni di mercoledì 4 dicembre 2024

Le anticipazioni della puntata di Endless Love in onda mercoledì 4 dicembre alle ore 14:10. L'indagine tra Kemal e Nihan è ormai giunta al termine. La scoperta dell'identità dell'assassino di Ozan, grazie all'indagine di Kemal e Nihan, sconvolge tutti causando dolore e sgomento.

Le anticipazioni delle puntate di giovedì 5 dicembre 2024

Nella puntata in onda giovedì 5 dicembre alle ore 14:10, Hakan si reca a casa Soydere a sorpresa. Fehime e Huseyin lo accolgono con entusiasmo. Zeynep, invece, ha uno strano atteggiamento. Si dimostra distante e ostenta freddezza nei suoi confronti. Negli episodi in prima serata, alle ore 21:30 su Canale5, Nihan è pronta a tutto per recuperare il rapporto con Kemal, ma l'uomo le spiega di avere bisogno di tempo. Leyla nota una stranezza, i profitti della Kozcuoglu Holding, presentano un'anomalia. Kemal intende denunciare Emir per la gestione illegale della miniera.

Cosa vedremo nelle prossime puntate, la trama di Endless Love dal 6 dicembre

La trama degli episodi in onda a partire da venerdì 6 dicembre continuerà a essere ricca di colpi di scena. Kemal incontrerà Nihan in carcere e le prometterà che nessuno potrà mai separarli. Farà di tutto per tirarla fuori da lì. Emir non se ne starà con le mani in mano. Al contrario sarà pronto a minacciare Nihan di toglierle Deniz nella causa di divorzio. L'uomo è convinto che così la donna resterà con lui. Kemal lo informerà di avere dei testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse che ora pendono sul capo di Nihan, ma Emir chiederà a una persona di dichiararsi colpevole al posto suo.