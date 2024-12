video suggerito

Endless Love le anticipazioni dal 7 al 14 dicembre: Leyla rischia la vita, Emir è ormai in trappola Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love. La trama dei prossimi episodi in onda nel pomeriggio alle ore 14:10 e giovedì in prima serata alle ore 21:30.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni di Endless Love da sabato 7 dicembre a sabato 14 dicembre dicembre. Gli episodi andranno in onda nella fascia pomeridiana alle ore 14:10, il giovedì sia nel pomeriggio che in prima serata alle ore 21:30. In questi episodi ci saranno colpi di scena, con Leyla che rischia la vita ed Emir che invece potrebbe finalmente pagare per ciò che ha fatto. Intanto Kemal e Nihan devono affrontare una dura sfida. Le trame delle prossime puntate.

Le anticipazioni di sabato 7 dicembre 2024

Emir è sicuro che Nihan, pensando di perdere Deniz per una causa di divorzio, resterà con lui. Uno dei bambini malati rivela a Leyla che era solito giocare in un campo abbandonato, per cui lei decide insieme ad Ayan di fare un'ispezione, proprio in quel posto dove anni prima alcuni ambientalisti avevano già condotto delle indagini. Kemal avverte Emir di aver trovato dei testimoni che possano accusarlo per i problemi che ci sono in miniera, ma lui ha già trovato chi è disposto a prendersi le sue colpe. Intanto Zeynep, incita di Emir, lo avverte che se non avesse divorziato da Nihan, lei avrebbe sposato Hakan il giorno dopo.

La trama dell'episodio di lunedì 9 dicembre

Il matrimonio di Zeynep e Hakan si avvicina, ma un avvenimento improvviso lascia tutti senza parole. Minacce e rivelazioni inaspettate avranno delle conseguenze sulla famiglia Soydere. Intanto continuano le indagini sulla malattia di cui sono affetti i bambini del villaggio e Leyla scopre i risultati di una ricerca di tre anni prima, in cui è provato il coinvolgimento di Galip.

Cosa succederà nella puntata di martedì 10 dicembre

Leyla non cede alle minacce di Galip, che le chiede di non indagare più, per questa ragione lui trova un altro modo per farla stare zitta. Emir non sopporta di aver perso Nihan e ordina che la sua casa, che lei sta sistemando con Kemal, venga ricoperta dalle fiamme. Hakan, nel frattempo, arriva sul posto per avere la sua vendetta. Nihan viene a sapere che Leyla ha rischiaro di essere uccisa e ora è in ospedale in condizioni gravissime. Ayhan, distrutto dalla possibile morte di Leyla, si mette alla ricerca di chi ha sparato per vendicarisi. Per evitare che si metta nei guai, Kemal e Zehir iniziano ad indagare su chi possa aver commissionato l'omicidio.

L'incendio nella casa di Kemal e Nihan : la trama dell'episodio di mercoledì 11 dicembre

Un incendio avvolge la nuova casa di Kemal e Nihan. Lui è in casa e rischia di morire, perciò Nihan prova ad entrare nell'abitazione per aiutarlo, sebbene Emir cerchi di farle cambiare idea, e infatti attraversa la casa in fiamme. Hakan arriva sul posto e porta Kemal, incosciente, in salvo. Hakan si ritrova faccia a faccia con Emir, per la quale non ha potuto sposare Zeynep e gli punta una pistola contro. Ma non ci sarà nessuno sparo, dal momento che Mehmet interviene sparando Hakan alla mano e facendogli cadere la pistola.

Le anticipazioni delle puntate di giovedì 12 dicembre

Nihan e Kemal pensano che i Kozcuoglu possano essere i mandanti dell'omicidio di Leyla e ne parlano con Mujgan, che gli rivela come 30 anni prima la holding della famiglia aveva attraversato un momento di crisi, dalla quale ne uscì grazie alla vendita di una tenuta. Intanto Asu convince il consiglio di amministrazione a far partire suo padre per il Cile, come responsabile del progetto, affinché Galip possa stare lontano dall'attenzione. Emir è in custodia cautelare, perché le indagini non proseguono. Zeynep convinta che il suo ex amante sia colpevole, prova a fargli confessare l'omicidio di Kemal.

Endless Love, le anticipazioni della puntata di venerdì 13 dicembre

Mercan cerca le prove per incastrare Emir, ancora in custodia. Kemal e Nihan si ritagliano del tempo con la piccola Diaz, intanto Adem trova un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla, che non è ancora fuori pericolo. Sallabas si avvicina al motivo reale per cui Leyla è stata attaccata, Zeynep dà un ultimatum a Emir. Kemal e Nihan vanno da Leyla che racconta loro delle sue indagini, dando così informazioni che incastrano Galip, che sta per partire ma trova la strada bloccata. Sulle sue tracce ci sono Emir e Mercan ma anche Ayhan, pronto a farsi giustizia da sola. Mujgan mette la figlia Asu in guardia dalla famiglia Kozcuoglu.

La puntata di sabato 14 dicembre

Nihan scopre che Leyla non è più nella sua stanza d'ospedale proprio mentre viene condannato il colpevole del suo tentato omicidio. Kemal vorrebbe distruggere i Kozcuoglu, che non sono più certi di riuscire a sfuggire alla vendetta. Kemal si riavvicina a Zeynep, Leyla e Ayhan possono finalmente sposarsi, ma qualcosa potrebbe rovinare le nozze. Mercan vorrebbe riaprire il caso del rapimento di Asu, mentre Kemal vuole scoprire di chi sono le stracce di sangue trovate in casa sua. Emir si sente in trappola, ma per salvarlo Galip gli dice di accusarlo ma rischia di essere fregato dal suo stesso piano. Halil Sevketli è l'uomo, a capo della logistica della Kozcuoglu Holding, che possiede registri di tutte le operazioni della società. Emir deve trovarlo prima che lo faccia Kemal. Mercan vuole incastrare Asu, coinvolgendo Kemal, Nihan è gelosa e convince Zeynep a fingersi esca per incastrare Asu.