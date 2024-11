Endless Love, anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre: Emir ossessionato da Nihan, la verità sulla morte di Ozan

video suggerito

Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 29 novembre a martedì 3 dicembre: la verità sull'omicidio di Ozan, Emir confessa a Nihan di essere ossessionato da lei, intanto Zeynep scopre il sesso del bebè che aspetta.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni di Endless Love da venerdì 29 novembre a martedì 3 dicembre. La serie va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 14:45. Dal 3 dicembre torna l'appuntamento in prima serata. La soap andrà in onda il martedì alle ore 21:30. Nelle nuove puntate la verità sull'omicidio di Ozan. Emir confessa a Nihan di essere ossessionato da lei. Intanto, Zeynep scopre il sesso del bebè che aspetta.

Le anticipazioni di venerdì 29 novembre 2024

Venerdì 29 novembre, alle ore 14:10, in onda su Canale5 una nuova puntata di Endless Love. Hakan informa Emir sul piano di Mercan. Emir, conoscendo le intenzioni del commissario, si chiude in ufficio e fa in modo di monitorare a distanza l'incontro tra Ali e Tufan. Quindi escogita un modo per farsi seguire da Mercan.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 30 novembre 2024

Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda due episodi di Endless Love. Emir incontra Nihan e le confessa di essere ossessionato da lei. Asu e Tufan stanno per scappare insieme, ma la donna lo tradisce seguendo un piano che è stato architettato da Emir. Zeynep scopre il sesso del bebè e si reca da Emir per dargli la notizia. Tarik e Kemal corrono in ospedale perché convinti che Gurcan si sia svegliato.

La trama dell'episodio di lunedì 2 dicembre 2024

Nell'episodio in onda lunedì 2 dicembre alle ore 14:10, scatta l'arresto per Nihan. Asu viene interrogata ma riesce a risultare credibile agli occhi del commissario Mercan. Nihan ottiene di essere rilasciata perché Asu decide di ritirare la denuncia.

Cosa succede nelle puntate di martedì 3 dicembre 2024

Nella puntata di martedì 3 dicembre, in onda alle ore 14:10, Mercan è ancora immerso nelle indagini. Così, quando arriva l'ora di cena, decide di presentarsi a casa della famiglia Soydere. Intende tendere una trappola a Tarik perché è convinto che sia in qualche modo implicato nel caso. Nelle puntate di Endless Love in onda in prima serata, precisamente alle 21:30, Kemal fa una promessa a Zeynep. Le assicura che non denuncerà Tarik. Intanto Nihan, attraverso Asu, scopre cosa ha fatto Tarik ma non lo rivela a Kemal. Tarik confessa a Zeynep di avere ucciso Ozan. In realtà, Tarik aggiunge che era convinto che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo.