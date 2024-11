Endless Love, anticipazioni del 16 e del 21 novembre: Hakan vuole sposare Zeynep, Emir tenta di uccidere Asu

video suggerito

Le anticipazioni di Endless Love. La soap turca andrà in onda sabato 16 novembre a partire dalle ore 14:45 e poi giovedì 21 novembre alle ore 21:30. Nelle nuove puntate Hakan chiede a Zeynep di diventare sua moglie e si propone di proteggerla da Emir. Inoltre, la trama sarà particolarmente intensa per il personaggio di Gurcan, che sarà tenuto in ostaggio. Emir tenterà di uccidere Asu, costringendolo a mettersi alla guida di un veicolo che ha i freni manomessi.

Le anticipazioni delle puntate di sabato 16 novembre 2024

Sabato 16 novembre, a partire dalle ore 14:45, andranno in onda tre episodi di Endless Love. Emir ha ormai scoperto che l'incidente di Nihan è stato causato da una manomissione della sua auto. Chiede a Tufar di indagare per scoprire il colpevole. Hakan chiede a Zeynep di sposarla e le assicura che farà tutto ciò che è in suo potere per proteggerla da Emir. La donna accetta, ma il suo atteggiamento sembra ambiguo. Zeynep teme che Nihan abbia scoperto dove si nasconde.

Cosa vedremo negli episodi di giovedì 21 novembre 2024

Negli episodi di Endless Love in onda giovedì 21 novembre in prima serata su Canale5, Asu incontra Tarik e gli chiede di fare il possibile per incastrare Gurcan facendo in modo che venga ritenuto colpevole. Anche Nihan, Kemal e Zehir scoprono dove si trova Gurcan e fanno irruzione nel suo appartamento. Ma trovano Tarik ad aspettarli. L'uomo è arrivato prima di loro e tiene in ostaggio Gurcan. Emir ha intenzione di vendicarsi per il tentato omicidio di Nihan. Così, escogita un piano diabolico quanto crudele. Tenta di costringere Asu a mettersi alla guida di un veicolo a cui ha manomesso i freni. Per scoprire tutti i dettagli delle nuove puntate di Endless Love non resta che seguire gli episodi in onda sabato 16 novembre alle ore 14:45 e giovedì 21 novembre alle ore 21:20.