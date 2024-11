video suggerito

Endless Love, anticipazioni delle puntate del 9 e 14 novembre su Canale 5: Vildan scopre chi ha ucciso Ozan Le anticipazioni delle puntate di Endless Love di sabato 9 novembre e giovedì 14 novembre: Vildan ha scoperto perché Zeynep stia fuggendo e vuole vendicarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni di Endless Love di sabato 9 novembre e di giovedì 14 novembre. La serie televisiva turca non andrà in onda, come di consueto, nella fascia pomeridiana durante la settimana, ma resteranno solo gli appuntamenti serali. Al suo posto, infatti, sarà lasciato spazio alla soap Segreti di Famiglia, che ritorna su Canale 5 dopo una pausa di alcuni mesi. L'appuntamento per la messa in onda di sabato pomeriggio è alle 14:45, mentre giovedì sarà in prima serata alle 21:20.

Le anticipazioni delle puntate dei sabato 9 novembre

Nella puntata pomeridiana di sabato 9 novembre, Vildan legge una lettera di Zeynep, in cui racconta ai genitori i motivi della sua fuga, confessando di aver ucciso Ozan. La scoperta è insostenibile per lei che, quindi, accecata dal rancore prende una pistola e si precipita al porto, dove la barca che porterà via Zeynep sta per partire. Intanto Ayhan scopre che una barca, con a bordo un solo passeggero, sta partendo e capisce che si tratta di Zeynep, quindi informa Kemal dell'indirizzo e lo dice a Nihan.

La trama dell'episodio di giovedì 14 novembre

Arrivati sul posto, c'è anche Vildan che tira fuori la pistola, convinta a vendicarsi di Ozan, ma Nihan cerca di impedirle si sparare e nella lotta parte un colpo che, però, prende in pieno Zeynep che, quindi, rischia di perdere la vita. Nihan vuole andare alla polizia per raccontare cosa è accaduto e scopre che dai rilievi effettuati sull'arma, è stata proprio Vildan a sparare. Zeynep riesce a salvarsi e una volta riaperti gli occhi decide di non denunciare Vildan che, quindi, può tornare a casa. Una volta dimessa, Zeynep viene portata in commissariato per parlare della morte di Ozan.