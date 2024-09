video suggerito

Silvia Toffanin annuncia la gravidanza di Neslihan Atagül, protagonista di Endless Love: “Siamo in tre” A Verissimo una sorpresa per i fan della soap turca Endless Love. Silvia Toffanin ha ospitato in studio Neslihan Atagül e ha svelato: “Non siamo in due, siamo in tre”. L’attrice, allora, ha parlato della gravidanza, ha rivelato il sesso del bebè e ha raccontato come ha comunicato la notizia al marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'attrice Neslihan Atagül che nella serie Endless Love interpreta la protagonista Nihan è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 14 settembre ha svelato di essere incinta. Alla conduttrice ha confidato le emozioni della gravidanza. Lei e il marito Kadir Doğulu aspettano un maschietto: "Quali valori vorrei trasmettergli? L'onestà, essere sempre se stesso nei momenti difficili, il legame con la famiglia e con le tradizioni. Soprattutto mi auguro di poter essere un buon esempio per lui".

Endless Love, l'attrice Neslihan Atagül è incinta

Neslihan Atagül è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 14 settembre. Quando è entrata in studio, Silvia Toffanin le ha chiesto: "Possiamo dirlo?". L'attrice ha acconsentito e così la padrona di casa ha svelato: "Non siamo in due, siamo in tre". L'attrice di Endless Love ha raccontato come sta andando la gravidanza:

Grazie al cielo sta andando benissimo. Mi auguro con tutto il cuore che tutte le donne del mondo che desiderano diventare mamma, un giorno possano riuscire a vivere questa bellissima esperienza. Personalmente la sto vivendo con serenità e sono molto emozionata.

Quindi ha svelato la data del parto: "Dovrebbe nascere nel mese di marzo del prossimo anno. Sono veramente emozionata perché questa bella notizia è stata una vera sorpresa per noi. Quando ho saputo che stavo aspettando un figlio è stato un momento meraviglioso per me e per mio marito Kadir".

Come ha detto al marito Kadir di essere incinta

L'attrice ha svelato come ha comunicato al marito Kadir Doğulu di essere in dolce attesa. Inizialmente pensava di svelarglielo organizzando per lui una grande sorpresa: "Volevo stupirlo". Ma alla fine ha deciso di dirglielo nel modo più semplice possibile:

È venuto tutto naturale, quella notte siamo andati a letto, ho appoggiato la mia testa sul suo petto e gli ho detto: "Kadir ti devo dire una cosa importante". E lui: "Dimmi amore mio'". E così gli ho detto: "Sono incinta". Abbiamo iniziato a ridere dalla gioia.