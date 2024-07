video suggerito

Guenda Goria mamma: è nato Noah, il primo figlio con Mirko Gancitano Guenda Goria ha annunciato la nascita di Noah, il primo figlio con Mirko Gancitano. Con un post su Instagram l'ex gieffina ha reso pubblica la sua felicità: "Mai sentito il cuore battere così forte".

A cura di Gaia Martino

Con un post su Instagram Guenda Goria ha annunciato di essere diventata mamma. Rese pubblica la gravidanza a La volta buona insieme al marito Mirko Gancitano: "Per noi è un miracolo" dissero. Nel 2022 l'ex gieffina fu sottoposta ad un intervento di rimozione di una tuba dovuto a una gravidanza extrauterina. Oggi sorride accanto alla famiglia e al marito: insieme hanno dato il benvenuto a Noah.

L'annuncio di Guenda Goria dopo il parto

"Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah": con queste parole Guenda Goria ha annunciato la nascita del primo figlio con Mirko Gancitano. A corredo del testo, un video nel quale mostra i momenti prima del parto vissuti circondata dall'amore della sua famiglia. Mamma Maria Teresa Ruta le bacia la pancia, papà Amedeo la stringe forte: "Una nuova vita, la nostra gioia più grande, è arrivato Noah" ha commentato, poi, tra le stories la conduttrice televisiva appena diventata nonna.

"Grazie tesoro" ha scritto Amedeo Goria tra i commenti a cui si è aggiunto quello di Delia Duran, cara amica dei neo genitori: "Auguri tesorini, benvenuto al mondo piccolo Noah".

L'annuncio della gravidanza a La volta buona

Lo scorso gennaio Guenda Goria e Mirko Gancitano annunciarono che presto sarebbero diventati genitori. Dopo la spiacevole esperienza, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip raccontò di essere riuscita a rimanere incinta per miracolo: "Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo", le parole. Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono poi sposati lo scorso maggio e da oggi sono pronti per la loro nuova vita da genitori.