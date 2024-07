video suggerito

Federica Benincà spiega perché non parla mai del parto: “Un trauma dopo una gravidanza terribile” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà ha svelato perché non ha mai parlato pubblicamente del parto. Due anni fa è nata la sua primogenita Arianna, frutto dell’amore con il calciatore Ettore Gliozzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Benincà, ex volto di Uomini e Donne dove fu la scelta di Marco Cartasegna, non ha mai parlato del parto. In queste ore, sui social, ha spiegato perché non ama raccontare come andarono le cose il giorno in cui è diventata mamma due anni fa. Per lei è stato traumatico e non vuole che le future mamme possano leggere la sua testimonianza e arrivare impaurite al momento della nascita dei loro figli.

Federica Benincà e il parto traumatico

Federica Benincà si è ritagliata del tempo per replicare alle domande dei follower. Tra le tante domande anche quella di un utente che le ha chiesto: "Che ricordo hai del parto? Penseresti a un altro figlio ora?". L'ex volto di Uomini e Donne, allora, ha confidato:

Bel trauma. Almeno il mio. Ma non ne parlerò mai pubblicamente perché secondo me le donne devono arrivare al parto con la mente libera, senza ansie dovute ad altri parti o storie. Tra la gravidanza terribile e il parto, non rifarei proprio niente. Ma la gioia che mi ha dato Arianna, l'amore che provo per lei, fa passare tutto in secondo piano. Quindi sì, vorrei un altro figlio. Solo non ora. Magari il prossimo anno. Prima vorrei riprendermi un po'.

I due anni difficili dopo la gravidanza: "Ero arrivata a pesare 44 Kg"

Federica Benincà è sposata con il calciatore Ettore Gliozzi. A ottobre del 2022, è nata la loro prima figlia Arianna. La donna ha confidato che sono stati due anni molto difficili per lei. Uno dei suoi follower le ha chiesto: "Come stai, ti vedo un po' sciupata ultimamente, riprenditi presto". E così, Federica Benincà ha spiegato che dopo la gravidanza ha vissuto due anni difficili. Pian piano, però, sta riuscendo a riprendersi:

È stato un anno tosto, anzi due anni. Ero arrivata a pesare 44 Kg dallo stress. Immagina. Ora mi sto riprendendo sia fisicamente che mentalmente. Piano piano.