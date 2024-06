video suggerito

L'ex corteggiatrice Federica Benincà ha sposato Ettore Gliozzi, le nozze dopo 6 anni d'amore Federica Benincà si è sposata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convolata a nozze con il calciatore Ettore Gliozzi domenica 22 giugno con una cerimonia in chiesa. Nel 2022 i due sono diventati genitori della piccola Arianna. "Ti amo e l'ho giurato davanti a Dio. Per sempre", ha scritto la neo sposa.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Benincà si è sposata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convolata a nozze con il calciatore Ettore Gliozzi. Nel 2022 i due sono diventati genitori della piccola Arianna, che oggi ha due anni. Su Instagram i video e le foto del loro grande giorno, arrivato dopo circa sei anni d'amore.

Le nozze di Federica Benincà

"Ti amo e l’ho giurato davanti a Dio. Per sempre", ha scritto l'ex corteggiatrice su Instagram condividendo un breve video delle nozze. Domenica 23 giugno, Federica Benincà ha sposato il calciatore del Pisa, a cui è legata da circa sei anni con una cerimonia nella Parrocchia della Santa Famiglia. Dopo il romantico bacio fuori dalla chiesa, con la sposa tra le braccia del neo marito, i festeggiamenti sono proseguiti in un'altra location. L'ex corteggiatrice ha pensato anche ai più piccoli, raccontando di aver allestito a un'area animazione dedicata ai bambini: "È giusto che anche loro ai matrimoni si divertano e che i genitori possano godersi il momento". Su Instagram, i neo sposi hanno poi ringraziato tutti per l'affetto e la partecipazione: "Ci stiamo prendendo il nostro tempo per riprenderci dai festeggiamenti. Ci sentiamo inondati d'amore".

La famiglia Benincà- Gliozzi

Dopo circa un anno dall'esperienza a Uomini e Donne, vissuta con il tronista Marco Cartasegna, l'ex corteggiatrice ha ritrovato l'amore con Ettore Gliozzi, calciatore del Pisa classe 1995. La loro prima foto sui social risale a novembre 2018. Nel 2022 i due sono diventati genitori per la prima volta e hanno accolto in famiglia la piccola Arianna. "Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000", è stata la prima dedica della coppia alla piccola. Il 2 giugno 2023 invece la romantica proposta di matrimonio di Gliozzi durante la sua festa di compleanno.