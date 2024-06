L’ex tronista Sara Affi Fella si è sposata, le foto delle nozze con Francesco Fedato: “Il nostro sì”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sara Affi Fella si è sposata. L'ex tronista di Uomini e Donne, passata alla storia del programma per lo scandalo che travolse il suo trono (in realtà fuori aveva già una relazione con un altro uomo), è convolata a nozze con il calciatore Francesco Fedato. I due sono una coppia dal 2019 e insieme hanno avuto un figlio, Tommaso, che oggi ha tre anni. Il matrimonio si è tenuto domenica 23 giugno presso la Tenuta San Domenico, a Capua, alla presenza di amici e parenti. Sui social foto e video del loro grande giorno. La proposta di nozze lo scorso ottobre.

Le foto delle nozze di Sara Affi Fella e Francesco Fedato

"Finalmente il nostro Sì", ha scritto Sara Affi Fella su Instagram nel condividere gli scatti del matrimonio con Francesco Fedato. I due sono convolati a nozze dopo circa 5 anni d'amore con una romantica cerimonia presso la Tenuta San Domenico, a Capua. Una location immersa nel verde, all'aperto, che per l'occasione è stata allestita nei minimi dettagli, tra fiori e rose bianche. La sposa è stata accompagnata all'altare dal padre, davanti agli occhi emozionati dei presenti. Dopo il ‘sì' ufficialmente, i festeggiamenti sono continuati tutta la giornata, fino alla sera, tra balli e taglio della torta.

L'amore con Francesco Fedato

Sara Affi Fella e Francesco Fedato sono una coppia da circa quattro anni. "Lui mi ha salvata", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne a proposito dell'attuale marito, che all'epoca conobbe tramite un'amica in comune. Nel programma di Maria De Filippi finì al centro dei riflettori per una finta scelta: nonostante portasse avanti una conoscenza con diversi corteggiatori, fuori dallo studio era fidanzata in segreto con il calciatore Nicola Panico, conosciuto poco prima a Temptation Island, che decise di smascherarla. Nel 2020 annunciò di essere incinta per la prima volta del piccolo Tommaso, che oggi ha tre anni. Il matrimonio era un suo sogno già da diversi anni e finalmente lo ha coronato.