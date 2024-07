video suggerito

Guendalina Tavassi ha sposato Federico Perna, nozze a sorpresa alle Maldive Guendalina Tavassi ha sposato a sorpresa il compagno Federico Perna con una cerimonia organizzata alle Maldive. L’ex gieffina ha indossato perfino l’abito da sposa ma il matrimonio, celebrato all’estero, potrebbe non avere valore legale in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

161 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guendalina Tavassi ha sposato alle Maldive il compagno Federico Perna con il quale fa coppia fissa dal momento in cui è terminato il lungo legame con Umberto D’Aponte, padre di due dei suoi tre figli. A condividere gli scatti del matrimonio è stata la stessa influencer ed ex concorrente del Grande Fratello che ha postato le immagini delle nozze sul suo profilo Instagram. Per l’occasione, Guendalina ha perfino scelto di indossare un abito da sposa bianco sebbene le nozze celebrate all’estero potrebbero non avere valore legale in Italia.

La storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Federico Perna

Guendalina Tavassi e Federico Perna stanno insieme da circa due anni. L’imprenditore fu il primo con il quale la ex concorrente del Grande Fratello decise di voltare pagina dopo la dolorosa separazione da Umberto D’Aponte, ex marito denunciato per violenza. Lontano dai social network, Perna ha seguito la compagna durante l’avventura di due anni fa all’Isola dei famosi, reality al quale partecipò insieme al fratello Edoardo Tavassi. Le nozze sono arrivate a sorpresa e, come accade di solito, sono state documentate a mezzo social da parte dell’influencer che ha esibito un sorriso entusiasta di fronte alla possibilità di cominciare una nuova fase della sua vita.

Chi è Federico Perna

Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, non fa parte del mondo dello spettacolo né lavora con i social network. Deve la sua popolarità al legame con la fidanzata. Il suo campo di attività è la ristorazione. Gestisce, infatti, un ristorante green di sushi e cibi esotici molto conosciuto in zona Ponte Milvio, a Roma nord. Nato a Roma, ha 36 anni. “Lei mi ha salvato”, ha dichiarato a proposito della compagna all’inizio della loro relazione, “Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non può sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perché la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai”.