Federico Perna a Fanpage: “Guendalina Tavassi con me è felice, vogliamo un figlio insieme” Dopo la separazione dal marito e la denuncia per violenze, Guendalina Tavassi riparte dall’Isola dei Famosi, dai suoi figli e un nuovo amore. “Un rapporto ti cambia: se ti abitui a vivere certe situazioni, vedi tutto grigio”, spiega Federico Perna a Fanpage. “Ora ha una persona che vuole solo la sua felicità”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Guendalina Tavassi riparte da se stessa. Dopo un anno difficile segnato dalla separazione dal marito Umberto D'Aponte e dal caso delle violenze denunciate pubblicamente sui social, Guendalina lascia andare il peggio e trattiene il meglio che vita le ha regalato. Prima di tutto i suoi figli, la sua famiglia, il fratello Edoardo con il quale ha scelto di intraprendere un'inedita avventura all'Isola dei Famosi e un nuovo amore, che ha il sapore di una rinascita. Raggiunto da Fanpage.it, il suo compagno Federico Perna racconta cosa l'ha spinta davvero a partire.

I fratelli Tavassi: neanche una settimana ed è già scoppiata la prima lite. Sono così anche a casa?

Sì, loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni. Anche se i motivi sono banali si finisce per rivangare cose passate, vecchie liti lasciate in sospeso. Spero che questa esperienza sarà per loro l’occasione per chiarire e lasciarsi certe cose alle spalle una volta per tutte.

Pensi che la presenza di Edoardo sia stata determinante nella scelta di Guendalina di partecipare all'Isola?

Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle e lascia due figli piccoli a casa… Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo.

Prima di partire Guendalina ha risposto per le rime a chi la accusava di aver scelto di partecipare ad un reality fresca di separazione, in un momento così delicato per i suoi figli…

È partita con tante paure e tanti timori e onestamente non ha vissuto bene questa scelta. Si fa spesso influenzare da quello che dice la gente sui social, dove nessuno sa come stanno realmente le cose… ma raccontare la sua realtà dei fatti l’ha aiutata a sfogarsi.

Qual era la realtà dei fatti? Cosa l'ha spinta a partire?

Il fatto che questo è il suo lavoro e ha fatto una scelta proprio pensando ai suoi figli, contrariamente a quello che pensano molti. Il suo lavoro durante l'anno le consente di avere molto tempo libero e di stare h 24 con i bambini. Se li lascia per due mesi con i nonni è solo per poter garantire loro una vita migliore possibile.

In quanto a voi, è presto per pensare di avere un figlio insieme?

Non è prematuro, anzi. Stiamo solo aspettando di avere le condizioni giuste, ma ne abbiamo già parlato. Io non ne ho e vorrei averne. Anche lei lo vorrebbe, me lo ha detto anche prima di partire per l’Isola. Ci siamo lasciati con parecchi progetti e promesse.

Dopo due anni di spiacevoli episodi, ora è finalmente serena?

Un rapporto ti cambia: se sei abituato a vivere certe situazioni, pensi non possa esistere alternativa e vedi tutto grigio. Ora ha capito che dall'altra parte c'è una persona che vuole solo la sua felicità.

(Guendalina Tavassi e Federico Perna, foto Instagram).

Quando la vostra storia è uscita allo scoperto la scorsa estate, Guendalina ha detto “avrei preferito aspettare più tempo”. Cosa temeva?

All’inizio abbiamo tenuto la nostra relazione nascosta, voleva tutelare i suoi figli. Io non sono padre, ma ci tenevo a rispettare la sua volontà, sono cresciuto in una famiglia unita e piena di valori quindi la capisco.

A marzo 2021 Guendalina rende pubblica la separazione dal suo ex marito, spiegando di vivere "separata in casa" già da diversi mesi. A che punto era la vostra conoscenza?

Io la conoscevo da tempo, frequentava il mio ristorante a Roma, ma non sapevo nulla della sua situazione familiare. Quando si è separata ha iniziato a venire al locale più spesso e da sola, ma abbiamo iniziato a frequentarci al di fuori solo a fine giugno.

In quel periodo Umberto D'Aponte dice pubblicamente di volerla riconquistare, di essere ancora innamorato. Si è mai fatto risentire durante la vostra frequentazione?

Che io sappia no.

Che cosa l'ha spinta a denunciare e a rendere pubblico il caso delle presunte violenze?

Preferisco non parlarne.

Cosa mi dici invece dello "scandalo" delle foto private? Guendalina ne soffre ancora?

È più che altro la gente a parlarne ancora. È un personaggio pubblico dunque è normale che ne sia nato un caso mediatico, ma è una cosa che sarebbe potuta succedere a chiunque. Mi da fastidio che venga ancora associata a quell'episodio, ma fa parte del mestiere. Lei mi ha insegnato che l'apparenza inganna: inizialmente anch'io l'avevo giudicata sulla base di questi fatti noti e spiacevoli. Conoscendola, ho scoperto una persona completamente diversa.

E com'è Guendalina?

Capace di sorridere davanti ad ogni difficoltà perché la vita le ha insegnato ad avere una corazza. È molto affettuosa. Prima di partire per l'Isola, mi ha lasciato un biglietto per ogni settimana che sarebbe stata via. Ai bambini ha scritto un sacco di lettere sui diari di scuola, ha pensato a tutto nei minimi dettagli.