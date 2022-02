Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi dopo le violenze: “Così mantengo da sola i miei figli” A chi la accusa di lasciare soli i suoi figli i un momento delicato, Guendalina Tavassi replica: “È il mio lavoro e mi permette di mantenere da sola tre figli”. La sua presenza all’Isola sembra dunque confermata: sarà in coppia col fratello Edoardo.

A cura di Giulia Turco

Guendalina Tavassi sarà tra i protagonisti del cast della nuova Isola dei Famosi in coppia con il fratello Edoardo. Quest'anno i naufraghi saranno infatti divisi in coppie e single e mentre i partecipanti iniziano a prepararsi alla volta delle Honduras, ecco arrivare le prime conferme sui nomi. Tra questi spunta anche quello di Lory Del Santo che dopo la vittoria del 2005 con Simona Ventura è pronta per un ritorno in grande stile al fianco del compagno Marco Cucolo.

Guendalina Tavassi conferma la sua partecipazione all'Isola dei Famosi

Tra i nomi verso la conferma ci sono i Cugini di Campagna, Floriana Seconfi, Illona Staller con il figlio, Carmen di Pietro con il figlio, Nicole Daza, la fidanzata di Marcell Jacobs, la coppia padre figlio formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez. È una certezza invece il ritorno di Lory Del Santo che su Nuovo Tv racconta l'impresa di aver trascinato il compagno verso il reality. In quanto a Guendalina Tavassi invece, è lei stessa sui social a parlare della sua partecipazione all'Isola. Rispondendo a chi la accusa di lasciare soli i suoi figli in un momento così delicato risponde:

Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi per l’arresto dell’ex marito

Fino a poche ore prima Tavassi era intervenuta sui social raccontando di essere ancora profondamente scossa dalle sue vicende familiari. Ha raccontato di essere stata vittima di una seconda aggressione da parte dell’ex marito Umberto D’Aponte, che stando ai suoi racconti al momento di troverebbe in carcere. “Questa persona aveva una restrizione che ha violato, dopo avermi rotto il naso, dopo gli inseguimenti, tutto davanti ai bambini”, ha raccontato. I primi episodi di violenza erano stati denunciati dalla donna lo scorso settembre.