Isola dei Famosi, scontro acceso tra Edoardo e Guendalina Tavassi: “Voglio tornare in Italia” Insieme in un confessionale, i fratelli Tavassi fanno scintille. “Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare. Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione”, ha sbottato Edoardo, “Non mi va di sentire le tue st*on*ate”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima settimana di fuoco per i fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi. Sbarcati a Cayo Accopiada solo da pochi giorni, Guendalina ed Edoardo hanno già trovato il pretesto per discutere comportandosi come se fossero estraniati dal resto dei naufraghi. Guendalina lo accusa di avere poca forza di volontà: “Lui è pigro, gli dico una cosa e risponde mi scoccio, non mi va”, ma Edoardo non ci sta a farsi “rimproverare” da lei e così scoppia uno scontro di fuoco.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi

Chiamati insieme in un confessionale per confrontarsi, i fratelli Tavassi fanno scintille. “Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare. Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione”, ha sbottato Edoardo, “Non mi va di sentire le tue st*on*ate”. Più tardi, a mente fredda, il naufrago si è sfogato con Clemente Russo spiegando il suo rapporto litigioso con la sorella: “Io sono sempre il cogli*one, il fallito, lo sfig*to…Sembra che solo lei ha dei figli, che nessuna la aiuta, che è una poverella”, ha spiegato ammettendo che nella vita quotidiana è uno scontro continuo. Dopo momenti di fuoco, il naufrago sembra essersi calmato e, una volta lucido, ha fatto dietro front sull'idea di lasciare davvero l'Isola.

L'arrivo dei fratelli Tavassi all'Isola dei Famosi

La loro esperienza all’Isola è stata particolarmente sudata. I due fratelli infatti che, lo ricordiamo, giocano in coppia come unico concorrente, hanno atteso un mese prima di poter ufficialmente sbarcare. I fan di Guendalina, che partecipa per la seconda volta al reality, avevano persino pensato che potesse aver preso il Covid. Nulla di tutto ciò per fortuna, come ci ha tenuto a specificare dall’Italia il fidanzato di Guendalina Federico Perna. Il loro arrivo in Palapa è stato a dir poco elettrizzante e, ben presto, si sono integrati con le dinamiche del gioco.