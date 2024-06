video suggerito

Guendalina Canessa con Andrea Foriglio, ex di UeD e medico, la foto che ufficializza la relazione Guendalina Canessa ha ufficializzato la sua relazione con Andrea Foriglio, medico osteopata ed ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. La foto sui social: “Non si può spiegare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Guendalina Canessa e Andrea Foriglio sono una nuova coppia. Sui profili Instagram dei due è spuntata la foto che ufficializza la loro relazione. “Non si può spiegare”, scrivono, posando apparentemente felici e rilassati di fronte all’obiettivo. Lo scatto conferma le indiscrezioni che anticipavano i due stessero vivendo una relazione da qualche settimana dopo essersi conosciuti durante una vacanza a Sharm El Sheik. Lo scatto risale a qualche ora fa ma la loro relazione sarebbe cominciata già da qualche tempo. I due avrebbero atteso di essere certi dei rispettivi sentimenti prima di uscire allo scoperto.

Chi sono Andrea Foriglio e Guendalina Canessa

Guendalina Canessa è una ex concorrente del Grande Fratello e un volto noto per gli appassionati di cronaca rosa. Ex compagna di Daniele Interrante, dal quale ha avuto la figlia Chloè, negli anni successivi è stata legata a Luca Marin, Pietro Ardori e Claudio Tommasini dal quale si è separata nel 2022. Andrea Foriglio, invece, è un medico osteopata che è diventato popolare partecipando a Uomini e Donne durante la stagione del trono 2022/2023 per corteggiare Nicole Santinelli che, tuttavia, non lo scelse.

Le indiscrezioni sul legame tra Canessa e Foriglio

Era stato l’influencer ed esperto di cronaca rosa Amedeo Venza il primo a lanciare qualche indiscrezioni a proposito del legame tra i due, anticipando di qualche tempo l’uscita della foto che ha ufficializzato la loro relazione. “Si sono conosciuti poco tempo fa durante una vacanza a Sharm”, aveva scritto Venza sul suo profilo Instagram, “Da quel momento non si sono più lasciati. Dopo diversi messaggi e lunghe telefonate, lui l’ha invitata a cena a Roma e le ha fatto una romanticissima proposta di fidanzamento”. Proposta che, a giudicare dallo scatto postato sui social, Guendalina avrebbe accettato con entusiasmo.