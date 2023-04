Chi è Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne 2023 Andrea Foriglio è il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne: originario di Roma, è un Osteopata conosciuto anche tra i VIP. Tra i suoi pazienti anche Elettra Lamborghini e Antonella Elia.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Foriglio è il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Romano, 29 anni, è un Osteopata e dottore in Scienze Motorie e tra i suoi clienti ci sono anche molti VIP tra cui Elettra Lamborghini, Antonella Elia, e Lorella Boccia, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Ha fatto discutere il suo gesto nel dating show: ha consegnato in gran segreto un biglietto alla tronista scatenando l'ira degli opinionisti e del corteggiatore, suo rivale, Carlo Alberto Mancini.

Chi è Andrea Foriglio, corteggiatore a Uomini e Donne: studi e lavoro

Andrea Foriglio (foto Instagram)

Andrea Foriglio è Dottore in Scienze delle attività Motorie e sportive dal 2015: oggi è un Osteopata, lavora per uno dei centri più antichi d'Italia ed anche per quello da lui fondato, AF Lab. È stato membro dell'E.A.O (European Academy of Osteopath) e quella a Uomini e Donne non è la prima esperienza televisiva. È stato ospite di TV2000 in qualità di medico esperto di colonna vertebrale, poi è intervenuto in diverse trasmissioni radiofoniche sempre per discutere sulla materia che tratta. Tra i suoi clienti ci sono numerosi personaggi famosi: a testimoniare il suo lavoro le immagini condivise sul suo profilo Instagram. Tra i pazienti ci sono Elettra Lamborghini, Massimo Ferrero, Paolo Ruffini, Clementino, Raffaella Mennoia, Vittoria Deganello, Flora Canto, Giacomo Urtis.

Il percorso di Andrea e Nicole a Uomini e Donne 2023

Andrea Foriglio si è presentato a Uomini e Donne per conoscere Nicole Santinelli. Sin da subito ha catturato l'attenzione della tronista e spesso è stato paragonato a Davide Donadei per la somiglianza estetica. Nelle ultime settimane la coppia che si sta conoscendo nel dating show ha fatto chiacchierare per un bigliettino segreto che il corteggiatore ha consegnato alla Santinelli di nascosto, durante un ballo. La mancata segnalazione alla redazione ha fatto sì che entrambi perdessero la fiducia degli opinionisti e del parterre: sia Roberta Di Padua che Gianni Sperti credono che tra loro ci sia un accordo. La Dama del Trono Over è la stessa che mostrò interesse per il corteggiatore, ma quest'ultimo ha rifiutato le avances. Per l'interesse comune sarebbe nato l'astio tra Roberta e Nicole.