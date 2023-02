Nicole Santinelli, nuova tronista di Uomini e Donne: “Mi rivedo molto in Teresa Langella” Nicole Santinelli si racconta la magazine di Uomini e Donne, parlando delle sue esperienze pregresse e rivelando quali caratteristiche cerca in un uomo. La nuova tronista, poi, si paragona ad una ex protagonista del dating show.

A cura di Ilaria Costabile

Sul trono di Uomini e Donne è appena arrivata una nuova protagonista in cerca d'amore, si tratta di Nicole Santinelli, account manager 29enne che si è raccontata sul magazine del dating show parlando dei sé e delle sue esperienze amorose. La tronista si è poi paragonata ad un personaggio assai noto del programma di Canale 5.

Il paragone con Teresa Langella

Spettatrice assidua di Uomini e Donne, sin da ragazzina, Nicole Santinelli ha rivelato che tra le storie raccontate in questi anni ce n'è una che l'ha particolarmente emozionata, soprattutto perché si è rivista negli atteggiamenti adottati dalla tronista in questione, ovvero Teresa Langella, durante la permanenza nel programma:

Mi sono molto rispecchiata in Teresa Langella quando era sul trono. A quanto pare abbiamo anche gli stessi gusti in fatto di uomini perché, tra i tantissimi corteggiatori e tronisti che ho visto dalla tv in questi anni, trovo che Andrea Dal Corso sia di lunga il più bello.

Le prime rivelazioni di Nicole Santinelli

La prima chiacchierata con il magazine dello show di Maria De Filippi sembra essere piuttosto proficua, dal momento che la nuova tronista non lascia spazio a possibili fraintendimenti. Ora che è lei a dover cercare l'anima gemella, Nicole sembra avere le idee piuttosto chiare su quello che cerca, soprattutto su cosa è disposta ad accettare in un uomo e cosa di aspetta di trovare in una futura conoscenza.

