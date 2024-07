video suggerito

L’ex tronista di Uomini e Donne Gionatan Giannotti diventerà papà: “Ti aspettiamo mia dolce Isabel” L’ex storico tronista di Uomini e Donne, Gionatan Giannotti, ha annunciato su Instagram che presto diventerà padre. La fidanzata Giulia Simi è incinta e entrambi non vedono l’ora di accogliere in famiglia la prima figlia insieme, la dedica sui social: “Ti aspettiamo mia dolce e piccola Isabel”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Uno dei tronisti più noti di Uomini e Donne diventerà papà. Gionatan Giannotti, storico volto del dating show al quale ha partecipato nel 2009, con un post su Instagram ha reso pubblica la notizia: la sua compagna, Giulia Simi, è in dolce attesa della loro prima figlia insieme. Si chiamerà Isabel e papà Gionatan è già super innamorato: "Vivo già di te e per te".

L'annuncio di Gionatan Giannotti

Gionatan Giannotti con un post su Instagram ha annunciato che presto lei e la compagna, Giulia Simi, diventeranno genitori. In occasione del compleanno della fidanzata ha deciso di dare il tenero annuncio ai suoi seguaci. "Il giorno più bello della mia vita, il 17 gennaio 2024, quando abbiamo fatto la prima ecografia c'era solo la tua casetta che si stava formando e io ero già fuori di testa e innamorato perso. Sai amore mio, ho un diario che scrivo da quel giorno, con tutti i miei pensieri, i miei sogni e la voglia infinita di conoscerti. Un giorno te lo leggerò se vorrai. Sappi che da quel giorno io vivo di te e per te. Hai rivoluzionato il mio modo di pensare, di affrontare la vita, sono completamente fuori di testa" ha scritto prima di continuare sottolineando quanto amore riceverà la bimba dai suoi genitori: "Sarò al tuo fianco sempre, mai ti mancherà l'amore incondizionato di mamma e babbo e capirai un giorno che questo vale più di qualsiasi cosa che puoi comprare. Sentire e vedere come ti muovi, come rispondi ai miei baci, alle nostre carezze, è la cosa più preziosa che ci possa essere. Fino a che vivrò, la mia luce sarai te. Sei il pensiero più bello, l'attesa più bella, il sogno più bello. Ti aspettiamo mia dolce e piccola Isabel". Infine, la dedica alla fidanzata, Giulia Simi: "A te splendida mamma, tu sai. Nascevi il 14-7-95, e oggi lo festeggi con la tua bambina dentro te. Credo non ci sia cosa più spettacolare e magica di questo. Vi amo infinitamente".