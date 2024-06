video suggerito

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori: la reazione della sorellastra Rebecca Manenti Rebecca Manenti, la sorellastra maggiore di Jacqueline Luna Di Giacomo, commenta sui social la notizia della gravidanza confermata durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma. “Mi scoppia il cuore” scrive, dimostrando tutto l’affetto che nutre nei confronti della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori, l'annuncio durante il concerto allo Stadio Olimpico del 24 giugno, ha commosso i fan presenti e con il video diventato virale, anche chi lo ha visto solo sui social. La sorellastra della futura mamma, ovvero Rebecca Manenti, ha commentato la notizia il giorno dopo il concerto, condividendo sul suo profilo Instagram, seguito da 20mila persone, la sua felicità.

La reazione di Rebecca Manenti alla notizia della gravidanza della sorella Jacqueline

Tra le storie di Rebecca Manenti, sorella maggiore di Jacqueline Luna Di Giacomo, nata dal matrimonio di Heather Parisi con Giorgio Manenti, si legge la reazione all'annuncio che i due innamorati diventeranno presto mamma e papà: "Il cuore che mi scoppia" scrive la giovane dentista, che d'altra parte era presente al concerto. Un momento emozionante, la cui felicità si è trascinata anche il giorno seguente e infatti, tra le storie pubblicate su Instagram ne appare una nello studio dentistico in cui lavora, sotto la quale scrive: "E oggi ancora più sorrisoni" in riferimento al fatto che, tra non molto, diventerà zia.

Il silenzio di Heather Parisi e la lettera di Ultimo al figlio

Come è noto, il rapporto tra Heather Parisi e le sue figlie, Rebecca e Jacqueline, non è dei migliori, tanto è vero che la notizia non è stata commentata in alcun modo dalla ex ballerina. Nel frattempo, oltre alla pioggia di messaggi ricevuti da personaggi noti, anche Ultimo ha voluto condividere una lunga riflessione su questa nuova avventura che lo aspetta e scrive sui social i suoi pensieri, soffermandosi su come sarà la vita di suo figlio. La coppia ha lasciato intendere si tratti di un maschietto, pubblicando qualche indizio qua e là, come l'iniziale di un nome e l'emoji di un cuoricino azzurro che, infatti, andrebbe a confermare l'ipotesi avanzata anche dai fan del cantante.