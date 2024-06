La sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo sul figlio che avrà da Ultimo: “Baby E, sei già amato”

video suggerito

Rebecca Jewel Manenti può finalmente dare voce alla gioia legata alla gravidanza della sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo. Dopo avere mantenuto il silenzio per mesi, rispettando i tempi che la coppia aveva richiesto prima di fare il grande annuncio, Rebecca ha dedicato un post alla sorella che definisce “la persona più importante della sua vita”. Entrambe le ragazze sono figlie della showgirl Heather Parisi – con la quale non hanno rapporti – e di due padri diversi: Rebecca è nata dal legame con Giorgio Manenti mentre Jacqueline è figlia di Giovanni Di Giacomo.

Il post di Rebecca Jewel Manenti per la gravidanza della sorella Jacqueline

Pubblicando una foto scattata mentre bacia il pancino della sorella, Rebecca si rivolge al bambino in arrivo chiamandolo “Baby E”. È chiaro, dunque, che il bambino in arrivo si chiamerà con un nome che inizia per la vocale E. “Giugno sei stata pura magia. Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte. Baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti. Very very grateful”, ha scritto Rebecca. Jacqueline ha commentato con tenerezza il post pubblicato dalla sorella, definita “zia Weby”.

Ultimo avrà un figlio dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo

Sono stati Ultimo e Jacqueline ad annunciare l’arrivo del loro primo figlio dal palco del concerto che il cantante ha tenuto allo stadio Olimpico il 24 giugno. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”, ha dichiarato l’artista di fronte ai fan, abbracciato a Jacqueline che indossava un abito aderente che ha svelato il pancino appena accennato. Tenerissimo l’abbraccio che la giovane ha dato al padre Giovanni che l’attendeva in prima fila, emozionato dall’annuncio. “Jacqueline è la figlia femmina che non ho avuto”, è stato il commento della madre di Ultimo, entusiasta per la gravidanza e la nascita imminente del bambino. Nessuna reazione è arrivata invece da parte di Heather Parisi.