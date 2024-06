Jacqueline Luna Di Giacomo e l’abbraccio al padre dopo l’annuncio della gravidanza: “Nonno Nanni” Ultimo diventerà presto papà per la prima volta: la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo è in dolce attesa. L’annuncio durante l’ultima tappa del tour negli stadi del cantante. Dopo la notizia, la futura mamma è scesa dal palco ed è corsa ad abbracciare il padre Giovanni Di Giacomo. Il video del momento condiviso su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Ultimo diventerà presto papà. Il cantante ha annunciato che la fidanzata Luna Jacqueline Di Giacomo è in dolce attesa per la prima volta durante l'ultima tappa del suo tour negli stadi. Un momento che ha emozionato i migliaia di fan presenti e anche i futuri genitori, che non vedono l'ora di accogliere il loro primo figlio. Tra il pubblico è spuntato un cuore azzurro e una lettera ‘E', che potrebbe essere un indizio del nome e del sesso del bebè in arrivo. Dopo l'annuncio, la futura mamma è scesa dal palco ed è corsa ad abbracciare il padre Giovanni Di Giacomo.

L'abbraccio di Jacqueline Luna Di Giacomo al padre Giovanni

Tra le sue storie Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso un video in cui corre ad abbracciare il padre Giovanni, subito dopo l'annuncio della gravidanza. Un annuncio che è avvenuto sul palco, durante l'ultima tappa del concerto di Ultimo, davanti ai migliaia di fan presenti allo Stadio Olimpico di Roma. La futura mamma, 24 anni, ha stretto in un abbraccio il papà e si è commossa, asciugandosi con la mano il viso. Lui ha sorriso e l'ha avvolta tra le sue braccia. "Nonno Nanni", ha scritto Jacqueline nel pubblicare l'emozionante momento e chiamando il padre ‘nonno', in vista della nascita del nipotino.

La famiglia di Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito, Giovanni Di Giacomo, di professione ortopedico. Come si vede nel video condiviso su Instagram, i rapporti con lui sono ottimi e molto stretti, tanto che nel pubblicare il momento dell'abbraccio ha scritto ‘Nonno Nanni', non vedendo l'ora che diventi nonno e conosca il futuro nipotino o nipotina. Quando alla madre, i rapporti sarebbero delicati al punto che la showgirl statunitense, durante un'intervista a Belve lo scorso anno, dichiarò di non essere a conoscenza della relazione della figlia con Ultimo.