Ultimo e Jacqueline Di Giacomo genitori, spunta un’iniziale con un cuore azzurro: “Che bella famiglia” Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo tornano sui social dopo l’annuncio della gravidanza sul palco dello Stadio Olimpico: “Che bella famiglia”, poi un’iniziale con un cuore azzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato ieri sera, durante l'ultimo concerto del cantante allo Stadio Olimpico, a Roma, che presto diventeranno genitori. Hanno confermato la notizia che già circolava da alcune settimane: la figlia di Heather Parisi è salita sul palco accanto al fidanzato con un abito aderente e il pancino in bella vista. Tra le urla e gli applausi del pubblico, l'artista ha poi cantato per lei la canzone Quel Filo Che Ci Unisce. Dopo l'episodio che ha emozionato tutti, i futuri genitori hanno rotto il silenzio social.

Le parole di Jacqueline e Ultimo dopo l'annuncio della gravidanza

Entrambi su Instagram hanno condiviso il video del romantico momento a corredo di una lettera, la E., l'iniziale, forse, del loro primo figlio insieme, con un cuore azzurro. Potrebbe trattarsi di un indizio sul sesso del bebè. Tra le stories la futura mamma, oggi 24enne, ha aggiunto: "Che bella famiglia".

Anche il cantante dopo il concerto ha aggiornato il suo profilo Instagram: "Non te la fai una amatriciana?" ha scherzato mostrando la sua cena. Poi è tornato al centro dello stadio intorno alle ore 2 di notte: "La favola continua, sempre".

L'annuncio allo Stadio Olimpico

"Se c'è una cosa che so è che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola "famiglia". Con queste parole Ultimo, al termine delle tre date allo Stadio Olimpico, a Roma, la sua città, ha annunciato che presto diventerà papà. Il cantante con accanto la sua fidanzata Jacqueline ha baciato il pancino prima di cantare il brano Quel filo che ci unisce. La relazione è nata oltre tre anni fa: "Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove", la dedica per Jacqueline Luna Di Giacomo nella canzone Altrove.