Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo è la figlia di Heather Parisi Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è fidanzato da qualche tempo con Jacqueline Luna Di Giacomo. Lei ha 22 anni ed è nata dalla passata relazione tra Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo. Fece parlare nel 2019 per una dichiarazione sulla mamma.

A cura di Redazione Spettacolo

Niccolò Moriconi e Jacqueline Luna Di Giacomo

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è ormai da qualche tempo fidanzato con Jacqueline Di Giacomo. Lei ha 22 anni ed è figlia di un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo, ovvero Heather Parisi e del suo ex compagno, Giovanni Di Giacomo. I due hanno ufficializzato la loro storia a marzo 2021 e dopo un anno sono più innamorati che mai.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata di Ultimo dopo l'ex Federica Lelli

Jacqueline Luna Di Giacomo è nata a Roma il 10 marzo del 2000 ed è frutto della relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Sei anni prima, la showgirl americana aveva avuto un'altra figlia dal primo marito Giorgio Manenti, Rebecca Jewel, che vive a Madrid. Oggi la Parisi vive a Hong Kong, lontana dalle figlie: è sposata con Umberto Maria Anzolin, padre dei suoi due gemelli, Elizabeth e Dylan (nati nel 2010). Rebecca e Jacqueline sono molto unite, ma la Di Giacomo nel 2019 fece parlare quando sui social attaccò la madre Heather Parisi, lasciando intendere l'esistenza di un rapporto delicato tra loro "Perché non le chiedete dove sono le altre figlie?", scrisse durante un'ospitata della Parisi da Barbara D'Urso). Scelse però di non parlarne mai in televisione, chiarendo di non voler raccontare fatti privati e di non essere interessata alla fama mediatica: "Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa". Per tre anni, la ragazza ha vissuto dalla mamma a Hong Kong, decidendo poi di rientrare in Italia nel 2013. Oggi risiede tra Roma e Los Angeles e sogna di lavorare nel cinema, come scrive anche sul suo profilo Instagram.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

La storia d'amore tra Jacqueline e Ultimo e la prima foto insieme

L'immagine dei baci sulla spiaggia pubblicata da Ultimo, e condivisa da Jacqueline su Instagram Stories, è stata la foto che ha ufficializzato a tutti gli effetti: i due sono innamorati, come confermato anche dall'emoticon a forma di cuore, unico commento del cantante. La storia continua a gonfie vele, tra loro c'è una bellissima complicità, che si nota anche nei gesti del cantante che, proprio in uno dei suoi ultimi concerti, si è infilato tra il pubblico per raggiungerla e baciarla davanti a tutti.