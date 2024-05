Ultimo dedica il suo nuovo brano alla fidanzata Jacqueline Luna: “Non ho voglia di nuove persone”

video suggerito

Il nuovo singolo di Ultimo, dal titolo Altrove, è uscito il 10 maggio ed è un brano che è dichiaratamente dedicato alla sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, con la quale ha una storia da tre anni. Lei compare anche nelle foto e nel video che accompagnano la canzone e non esita a ricambiare la dedica del cantante, pubblicando alcuni scatti su Instagram e scrivendo parole piene d'amore.

Le parole di Altrove dedicate alla fidanzata

I versi che compongono il nuovo brano firmato da Niccolò Moriconi sono più che chiari, non lasciano spazio a interpretazioni se non una chiarissima dichiarazione d'intenti, ovvero quella di stare insieme alla sua Jacqueline: "Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove" scrive il cantautore romano. I due sono anche protagonisti del video che accompagna l'uscita del brano e lei, pubblicando alcuni scatti che la ritraggono insieme alla sua dolce metà ha scritto: "Non potremmo essere più diversi, eppure c’è qualcosa di così simile che ci accomuna e unisce … non ho ancora capito cosa sia … spero non basti una vita".

Il primo incontro di Ultimo e Jacqueline

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2021, ma si erano conosciuti sul finire del 2020, come ha raccontato lui in uno dei rari momenti in cui si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul suo privato. "Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: “Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?". Un inizio fuori dal comune che, però, è stato il seme da cui è nato qualcosa di decisamente più importante e che ad oggi, dopo tre anni, continua ad essere alimentato dall'amore reciproco:

Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America (…) Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America.