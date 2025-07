La madre di Ultimo abbraccia Jacqueline Luna Di Giacomo e rivolge una dedica al figlio: “La tua voce tocca il cuore di tutti”

Anna Sanseverino ha rivolto una dedica al figlio Ultimo. Per farlo ha scelto una foto in cui abbraccia Jacqueline Luna Di Giacomo.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Anna Sanseverino, foto di Giulia Parmigiani

Jacqueline Luna Di Giacomo non ha mai nascosto di vedere in Anna Sanseverino il suo punto di riferimento. Le due donne sono unitissime e la loro sintonia, se possibile, è cresciuta con la nascita del piccolo Enea, primogenito del cantante e della figlia di Heather Parisi. In queste ore, Anna Sanseverino ha rivolto una dedica a suo figlio Ultimo e per farlo ha pubblicato una foto che la ritrae al concerto del cantante, stretta in un abbraccio con Jacqueline.

La dedica di Anna Sanseverino al figlio Ultimo

Anna Sanseverino, in un lungo post pubblicato su Instagram, si è complimentata con il figlio Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, per i due concerti a San Siro: "Due concerti indimenticabili a San Siro, due serate che hanno confermato la tua grandezza. Uno spettacolo intenso, travolgente, emozionante, dove la tua voce e le tue canzoni hanno riempito lo stadio e toccato il cuore di tutti". Quindi ha rimarcato come anche la pioggia incessante non sia riuscita a rovinare l'evento:

La pioggia non ha fermato nulla: due ore di musica sotto una pioggia incessante, tu a cantare come se nulla fosse ed io lì col cuore in gola preoccupata perché ogni goccia sembrava pesare più di quanto si vedesse. Non ti sei tirato indietro né tu né il tuo pubblico che è rimasto a cantare con te per un concerto strepitoso che resterà nella storia.

L'abbraccio con Jacqueline Luna Di Giacomo

Anna Sanseverino ha accompagnato la dedica per il figlio con una foto in cui abbraccia Jacqueline Luna Di Giacomo. Lo scorso gennaio, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la fidanzata di Ultimo aveva rimarcato quanto sia stata fondamentale la presenza della madre del cantante nei mesi più difficili della gravidanza: